„S Bohemkou je to vždy urputný a bojovný zápas, mají bojovné hráče a skvělé hlavičkáře. Náročný zápas,“ zhodnotil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Už asi nikoho nepřekvapí, že jako první se o změnu skóre postaral Abdallah Sima. Vytáhlý mladík ze Senegalu, po kterém se v Edenu začínají vyptávat manažeři hned několika evropských velkoklubů, znovu potvrdil svou senzační střeleckou formu.

Tentokrát mu lehce pomohl i brankář „klokanů“ Patrik Le Giang. Ten hned v páté minutě zápasu předvedl parádní zákrok proti střele Nica Stanciua, ale o chvíli později jen rozpačitě sledoval, jak míč ze Simovy kopačky míří do jeho branky.

Pokus slávistického kanonýra šel sice přesně ke vzdálenější tyči, ale rozhodně nepatřil k nechytatelným… Mimochodem: Sima se trefil posedmé v sezoně a všechny góly dokázal dát v posledních pěti duelech. Na nejlepšího střelce ligy Lukáše Juliše ztrácí dvě branky, ale sparťan odehrál o pět utkání víc.

Brzký gól sešívaných rozhodně nehrál „Bohemce“ do not, hosté se však nenechali zastrašit a snažili se o sympatický ofenzivní fotbal. Po půlhodině se v zajímavé pozici objevil bývalý slávista Tomáš Necid, jenže při pokusu o střelu z voleje podklouzl.

Další šanci promarnil Matěj Pulkrab, ovšem největší příležitost na vyrovnání zahodil krátce před koncem první půle znovu Necid, který si před Ondřejem Kolářem tak dlouho posouval „mičudu“ do lepší pozice, až nakonec vůbec nevystřelil. „Vyčítám si to, pořád to mám před očima,“ litoval po zápase Necid. V nastaveném čase prvního poločasu ještě slávistického gólmana nechtěně prověřil i jeho vlastní stoper Ondřej Kúdela.

Mizerný výkon, láteřil kouč Trpišovský

„Trápí nás produktivita, provází nás to celou sezonu hlavně ve venkovních zápasech. Pořád jen doháníme výsledek soupeře a nejinak to bylo dneska,“ litoval trenér Bohemians Luděk Klusáček. „Snažili jsme se hrát v bloku a být nebezpeční. Nějaké šance jsme tam měli, ale nestačilo to.“

Také po změně stran dělali favorizovaným domácím jejich vršovičtí sousedé hodně problémů svým důrazem a napadáním. Pak ovšem přišla 66. minuta, čím dál víc riskující Bohemians nechali vzadu otevřená vrátka (spíš tedy vrata), Sima vysunul Provoda a ten si v samostatném nájezdu vědě rady. Elegantně přehodil Le Gianga a Slavia vedla 2:0.

Hosty ani tento moment nezlomil. Prakticky z protiútoku totiž dokázali snížit: Jan Vondra přesně nacentroval do vápna domácích a Petr Hronek se natlačil do zakončení. Kolář byl bezmocný. Šlo o teprve čtvrtý gól, který Slavia v této ligové sezoně inkasovala.

„Zkomplikovali jsme si to sami. Bylo tam hodně nepřesností, i když jsme dobře začali, bylo tam dost ztrát, z technického hlediska strašně mizerný výkon. Nedostali jsme se do tempa. Mezihra byla hrozná,“ nebyl spokojený Trpišovský.

Dramatická desetiminutovka ještě nekončila, protože chvíli po gólu „Bohemky“ odpískal rozhodčí Pavel Franěk penaltu proti hostům za Vondrovu (neúmyslnou) hru rukou v pokutovém území. Ale pak situaci ještě prověřil na videu a své rozhodnutí zase odvolal.

Ve zbytku utkání už se červenobílí soustředili hlavně na to, aby neinkasovali podruhé, zatímco fotbalisté v zeleno-bílé kombinaci dresů se marně pokoušeli vytvořit si výraznější tlak. Šanci na vyrovnání už neměli, střídající Adam Květ pálil vysoko nad slávistickou branku.

Trenér Bohemians se zlobil kvůli zmatkům s karanténou Slavie

Slavia si tak ve vršovickém derby připsala hubenou a pořádně vydřenou výhru, v čele tabulky má pětibodový náskok na druhou Spartu. A ve středu se představí v Plzni.

Pokud jde o Bohemians (v neúplné ligové tabulce jsou na 13. místě), jejich trenér se zlobil hlavně kvůli zmatkům kolem slávistické karantény. Soupeř si totiž „odpočinul“, protože v týdnu nenastoupil ve Zlíně.

„Podle mě ta situace narušila regulérnost ligy. Slavia si odpočinula, zatímco my po karanténě hráli každé tři dny. To asi není v pořádku,“ hněval se Klusáček.

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0)

Branky: 7. Sima, 66. Provod - 68. Hronek. Rozhodčí: Franěk - Horák, Podaný - Machálek (video). ŽK: Provod, Masopust, Trpišovský (trenér) - Dostál. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Oscar (64. Traoré), Stanciu (77. Lingr) - Sima, Provod, Olayinka - Kuchta (90. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Bederka - Dostál (84. Schumacher), Jindřišek (90. Květ), Hronek, Vondra - Pulkrab, Necid (76. Osmančík), Vaníček (83. Nečas). Trenér: Klusáček.