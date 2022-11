Srbský rychlík byl u všeho podstatného. Vybojoval penaltu trefením ruky Martina Dostála, pak po přihrávce do volného prostoru a sprintu prostřelil Bačkovského, po pauze přihrál Almásimu na klíčovou třetí branku. Svou technickou vyspělost ukazoval při každém doteku s míčem. „Není to o tom, jak ho bránit, ale jak udělat, aby se k němu míč nedostal. Když se to stane, je to už těžké,“ uvědomoval si trenér Pražanů Jaroslav Veselý.

VIDEO: Šance pro fanoušky! Autogramy legend Baníku, u křestu knihy byl i Brabec

Jeho tým přitom nehrál špatně. Bohemians byli více na míči a několikrát zahrozili. Víc, než snížení po hodině hry z kopačky Jana Kovaříka, z toho ale nebylo. „Myslím si, že utkání v poli bylo vyrovnané, byť výsledek tomu nenaznačuje, ale největší rozdíl vidím v obou šestnáctkách, kde jsme fatálně selhali,“ nechápal Veselý.

Zlom viděl při šancích Hronka a Květa, které vychytal Laštůvka. A právě v Plavšičovi. „Ukázal velký potenciál,“ věděl Veselý. „Ve všech zápasech hrál výborně. Rozdílový hráč, nepříjemný, v souboji jeden na jednoho dokáže udělat převahu. Nachystal tam krásný gól, sám jeden vstřelil, takže spokojenost. On se fotbalem baví i na tréninku,“ ocenil kouč Baníku Pavel Hapal.

Lídr Baníku Kuzmanovič: O divočině v Rumunsku i montování židlí. Co ho rozčílí?

Zejména jeho kooperace s Ladislavem Almásim se ukazuje jako prospěšná pro všechny. „My i na tréninku dobře spolupracujeme. Vím, že je nebezpečný ve vápně, tak se snažím mu tam dát míč. Dneska to šlo. Jsem za to rád,“ popsal Srdjan Plavšič.

Nebylo tak divu, že hřiště opouštěl za ohromného potlesku sedmi a půl tisíce diváků. „Skvělý pocit, děkuji jim,“ říkal Plavšič. „Slyšel jsem, že je těžké si tady fanoušky získat, ale mně se to podařilo hned druhým zápasem. Myslím si, že je to tím, že makám na hřišti a to je to, co po mně chtěli. Vím to. Vždycky se snažím dát do zápasu i tréninku maximum, oni to ocenili a za to jim děkuji,“ pokračoval křídelník, jehož budoucnost je otevřená.

Lukeš: Slavia nebyla schopna Baník přehrát a zlomit, tak ji pomohli rozhodčí

Zatím se neví, zda bude host ze Slavie v Ostravě pokračovat i na jaře. Favorit na titul si ho totiž může po podzimu stáhnout, byť hostování je dojednáno až do konce ročníku. „Kdybych vyhrál ve Sportce, tak ho koupím," prohlásil uvnitř stadionu kapitán Baníku Jan Laštůvka.

Zároveň tím poukázal na jasný problém. Finance. Plavšičova gáže ve Slavii se odhaduje na milion korun, Baník se na ní má podílet zhruba ze čtvrtiny. Celou částku by platit schopný nebyl, což ostatně také v minulém týdnu v odpovědích fanouškům naznačil Luděk Mikloško.

„Komplikace by to byla velká, samozřejmě, ale jsou nějaké smluvní podmínky a uvidíme, jak se k tomu Plavšič postaví,“ pokrčil jen rameny Hapal, který před pár dny na toto téma při utkání Bohemians - Slavia mluvil dokonce s šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. „Ptal se mě na Almásiho, já jeho na Plavšiče," prozradil.

VIDEO: Výjezd podzimu! Jaká panovala v Edenu i v kotli Baníku atmosféra?

Teoretické řešení se tak nabízí. Že sešívaní měli v minulosti zájem právě o Almásiho, je známé. „Nedovedu si představit směnu, nebo výměnu, protože nevím, kterého bych radši pozbyl, že by mi méně chyběl. To by bylo složité rozhodování. Ale je to na klubech,“ usmíval se Hapal.

„Myslím si, že Srky se tu cítí výborně, fanoušci ho přijali, on se jim odměňuje výbornými výkony. Nemáme to ve svých rukou, ale třeba tu zůstane alespoň do konce sezony, protože i Slavia má přetlak hráčů. Uvidíme, uvidíme,“ doplnil trenér Baníku.

A jak věc vidí sám hráč? „Nemám žádné informace. Uvidíme po konci podzimu. A co bych si sám vybral? Na to neumím odpovědět,“ uzavřel Srdjan Plavšič.

Hlasy po utkání:



Pavel Hapal (trenér Baníku): "Výhra je vysoká, ale nerodila se vůbec jednoduše. Musím ale pochválit hráče za vstup do utkání. Ten byl velice dobrý, i když tam byly situace, které jsme mohli líp dohrát. Ale dali jsme v první půli dva góly. Hráče jsme upozorňovali, že není nic rozhodnuto, a začátek druhé půle nám nevyšel. Byli jsme zbytečně pasivní. Bohemka nás potrestala ze standardky, krásný gól z přímáku. Trošku to s námi zatřepalo. Ale třetí gól ten zápas rozhodl. Celkově z toho mám dobrý dojem. V některých situacích jsme ale pořád křehcí, tam na sobě musíme zapracovat."



Jaroslav Veselý (trenér Bohemians 1905): "Věděli jsme, že domácí mají výborné brejky, a chtěli jsme je nějak eliminovat. Bylo to podobné jako jejich utkání s Boleslavi, kterou domácí roztrhali z brejků. Při hře do plných mi přišlo, že máme trochu navrch, Domácí ale byli efektivnější. Plavšič dnes odehrál opravdu výborný zápas. Je těžké ho bránit, když už dostane míč. Byly tam chyby v postavení, měli jsme tam široké hřiště. Střídání jsme chtěli udělat dříve, ale tým v tu chvíli vypadal dobře a nechtěl jsme do toho sahat. Ale před standardkou jsem tam dal Kovaříka záměrně. To byla přesná situace, které on má rád. Kovaříka jsem tam chtěl takhle dostat, máme nacvičený signál. Tohle vyšlo. Škoda, že jme toho pak nedokázali více využít."

Baník Ostrava – Bohemians Praha 1905 4:1 (2:0)

Branky: 73. a 80. Almási, 9. Tetour z pen., 35. Plavšič – 63. Kovařík. Rozhodčí: Křepský – Podaný, Dohnálek. ŽK: Kaloč – Bačkovský, Prekop, Kovařík, Beran. Diváci: 7556.

Baník Ostrava: Laštůvka – J. Juroška, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Kaloč – Cadu (68. Buchta), Kuzmanovič (85. Boula), Tetour (68. Miškovič), Plavšič (85. Šehič) – Almási (90. Tijani). Trenér: Hapal.

Bohemians: Bačkovský – Köstl, Hůlka, Křapka – M. Dostál (46. Beran), Jindřišek, Jánoš, Prekop – Hronek (79. Mužík), Květ (86. Nový) – Puškáč (46. Drchal). Trenér: Veselý.