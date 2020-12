Pardubicím, které si postup mezi elitu zajistily v předchozí sezoně – a na Spartě se představily po předlouhých šedesáti letech – mnozí předpovídali roli do počtu s vidinou rychlého návratu do FNL. Jenže opak je zatím pravdou. Východočeši z jedenácti kol hned osmkrát bodovali a před duelem na Letné drželi šesté místo tabulky.

Pražané zase chtěli navázat na poslední triumf se Slováckem. Do utkání doslova vtrhli, po neproměněné příležitosti Polidara zkraje duelu se deset minut od úvodního hvizdu prosadil po povedené akci zakončením do prázdné branky Lukáš Juliš. Pro šestadvacetiletého snipera šlo o devátý zásah v sezoně, díky kterému si upevnil pozici nejlepšího ligového střelce.

„Nechytili mě tam a byl to vlastně jednoduchý gól. Od kluků šlo ale o krásnou akci, já už to měl snadné,“ posal svůj další zářez pro klubový web Sparty Lukáš Juliš.

Ani hosté ovšem nepřijeli na půdu Sparty s úmyslem jen bránit, na úvodní branku Sparty zareagovali okamžitě vyrovnáním Surzyna. Jenže čtrnáctý pardubický gól v sezoně po přezkoumání videorozhodčího hlavní arbitr Denev odvolal kvůli ofsajdu.

V dalších fázích první půle si ani jedna strana další slibnou situaci nevytvořila, Sparta si tak držela vedení 1:0. K absolutní spokojenosti svěřencům trenéra Václava Kotala ovšem scházelo více než dost, hlavně v defenzivě byla k vidění spousta nepřesností.

Druhý poločas začal pro oba tábory zostra. Na jeho prahu se střelou z otočky zaskvěl pardubický Solil, k přímému ohrožení sparťanské svatyně mu chybělo jen pár čísel. Následně se málem jásalo na druhé straně – pokus Plavšiče skončil na tyči. A když už to vypadalo na souvislejší tlak Sparty, dostaly se Pardubice hned k dvěma slepeným stoprocentním šancím. V obou zazářil brankář Nita – nejprve zlikvidoval šanci Tomáše Čelůstky (mladší bratr sparťanského stopera Ondřeje, pozn. red.) a fantasticky zneškodnil i střelu Brazilce Ewertona.

Sparta o několik minut později přežila po dalším zmatku v obraně i pokus Tomla, na protější polovině hřiště zazdil samostatný únik střídající Andreas Windheim. Deset minut před koncem už se ale “Kotalovci“ přeci jen dočkali druhého gólu, svoji první branku v sezoně zapsal do notýsku hlavou po rohovém kopu Ondřej Čelůstka, čímž stvrdil tři body pro svůj tým. V závěru ještě obdržel červenou kartu za nesmyslný faul loktem Ladislav Krejčí mladší.

„Nedělali nám to jednoduché, ale je pravda, že ve druhém poločase jsme byli trochu horší, nebyli jsme v těch správných prostorech, nedostupovali jsme soupeře včas, nevyhrávali jsme druhé míče. Kvůli tomu nám pak zatápěli. Potvrdilo se, že Pardubice hrají i v první lize nadstandard. Byl to běhavý, nebojácný a statečný soupeř. Za stavu 1:0 nám pořádně zatápěli a mohli klidně srovnat, brácha tam měl velkou šanci,“ zhodnotil utkání sparťanský zadák Ondřej Čelůstka, který se poprvé v kariéře postavil v bitvě proti bratrovi. „On se trefí v příštích zápasech, protože je ofenzivní a dostává se do toho,“ dodal.

„Začátek byl takový, jaký jsme chtěli, ale pak jako kdyby nám došly síly. Pardubicím to běhalo a Florin Nita nás podržel, musíme mu poděkovat," uzavřel Juliš.

Sparta dle plánu navázala na triumf se Slováckem a získala výhru číslo devět. Pardubice naopak doplatily na malou produktivitu, se kterou se i přes sympatické výkony potýkají od začátku sezony.

Sparta Praha - Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 10. Juliš (Plavšić), 80. O. Čelůstka (Hancko). ŽK: 1:3. ČK: 1:0 (Ladislav Krejčí ml.). Rozhodčí: Denev – Paták, Batík

Sparta Praha: Nita – Pavelka, O. Čelůstka, Hancko – Polidar (65. Vindheim), Sáček, Ladislav Krejčí ml., Dočkal (84. Trávník), Ladislav Krejčí st. (64. Matěj Hanousek) – Juliš (84. Minčev), Plavšič (84. Moberg Karlsson).

Pardubice: Boháč – Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (79. Petráň) – Cadu (64. Langedijk), Tischler, Solil (89. Lee), Ewerton (79. Pfeifer) – Huf (89. Sláma).