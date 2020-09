Pardubičtí nastoupili proti Slavii v nezměněné sestavě a již ve 4. minutě se v první šanci objevil Černý, jenž střílel vedle. Do boční sítě pak o chvíli později mířil Cadu.

Potom se dle očekávání tlačila dopředu Slavia. Nad branku střílel Tecl, Boháče pak prověřil Stanciu. Východočeši se drželi a rozehráli povedené představení.

Ve 38. minutě přišel gólový úder v podání Pardubic. Na polovině hřiště vybojoval míč Emil Tischler, který skluzem zbavil míče Hovorku a běžel sám na gólmana Koláře. Až do pokutového území, kde střelou nad brankářem trefil ideálně.

Vyrovnat mohl Stanciu, ale s jeho dělovkou si znovu poradil Boháč, jenž míč chytil. O přestávce Slavia dvakrát vystřídala a právě čerstvý Petar Musa zařídil vyrovnání.

V 51. minutě totiž rozehrál Ševčík rohový kop na hlavu chorvatského útočníka, který se trefil k tyči. Slavia přitápěla pod kotlem, ale skórovat mohli i domácí.

Přímý kop Surzyna z levé strany trefil hlavou Toml, ale míč směřující do branky zvládli Pražané odkopnout mimo. Pardubičtí pak přežili i další šance Slavie. Coufal hlavičkoval mimo, v závěru pak Toml zblokoval střelu Musy a střelu Ševčíka vyrazil Boháč.

Pardubice remizovaly se Slavií 1:1 a připsaly si čtvrtý bod do prvoligové tabulky. "Musíme mužstvu poděkovat za předvedený výkon. Fotbalově jsme týmu věřili, snažili jsme se tak hráče připravit hlavně po psychické stránce, že mohou hrát s kýmkoliv. Kluci se o tom přesvědčili, je to dobře i pro práci do budoucna," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Pardubice - Slavia 1:1

Fakta – branky: 38. Tischler – 51. Musa. Rozhodčí: Královec – Mokrusch, Vodrážka. ŽK: Solil, Černý, Prosek, Jeřábek - Hovorka, Stanciu, Traore, Musa. Diváků: 2671. Poločas: 1:0.

FK Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka (89. Pfeifer) – Jeřábek – Cadu (66. Ewerton), Tischler, Solil, Surzyn (66. Sláma) – P. Černý (53. Petráň).

SK Slavia Praha: Kolář – Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil – Ševčík – Masopust (76. Dorley), Stanciu (89. Lingr), Provod (89. Takács), Olayinka (46. Traore) – Tecl (46. Musa).