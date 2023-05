Fanoušci fotbalových Bohemians už dlouho nepamatují sezony, kdy jim klokani na trávníku dělali takovou radost. Parta z vršovického Ďolíčku potvrdila čtvrté místo po základní části díky jednoznačné domácí výhře 4:1 s Jabloncem! Zápas měl slavnostní nádech, byl totiž věnován 40 let starému týmu, který v sezoně 1982/83 vybojoval jediný mistrovský titul v historii Bohemky.

Fanoušci Bohemians si na závěr základní části užili jasnou domácí výhru 4:1 nad Jabloncem. | Foto: CPA

Ďolíček poprvé vybouchnul nadšením už po devíti minutách hry. Do jabloneckého pokutového území přilétl centr, míč se odrazil k Matouškovi a nejlepší jarní střelec Bohemky se nemýlil.

Vzápětí mohlo být srovnáno, ale svůj tým podržel gólman Jedlička, který zlikvidoval samostatný únik naopak nejlepšího jabloneckého kanonýra sezony Chramosty.Místo toho, aby tak bylo srovnáno, bylo to vzápětí už o dva góly. Akpudje v souboji srazil Drchala a legenda klokanů Josef Jindřišek se proměněnou penaltou stal nejstarším střelcem v historii samostatné české ligy. Ve věku 42 let, 2 měsíce a 16 dnů.

Fanoušci se kochali útočným fotbalem a kdyby se do šaten šlo za stavu třeba 4:2, nikdo by se asi nedivil. Další gól - a znovu do jablonecké sítě - padl až krátce po změně stran. Nejprve Kovaříkův centr Puškáč hlavou nevyužil, z dorážky uspěl Drchal.Hosté se dočkali alespoň čestného úspěchu. V 79. minutě předvedl Šulc pěknou individuální akci, před pokutovým územím se napřáhl do míče a pálil přesně k tyči! Definitivní podobu výsledku pak dali klokani v 89. minutě. Prekop se parádně uvolnil před brankou, otočil se s míčem a nedal brankáři žádnou šanci - 4:1.

"Vyhráli jsme dle mého názoru zaslouženě. Utkání jsme většinu času kontrolovali. Zápas byl ošemetný, Jablonec tu hrál o holý život. Zklidnil nás první gól a po tom druhém jsme zápas kontrolovali do vítězného konce. Zlepšila se nám organizace, byť ne úplně tak, jak bych si představoval. Působili jsme jednolitě a dávali najevo, že si jdeme za třemi body. Mrzí mě inkasovaný gól, který přišel po akci, kterou jsme si ukazovali na videu," řekl k utkání kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 4:1 (2:0)

Branky: 9. Matoušek, 20. Jindřišek z pen., 54. Drchal, 89. Prekop - 79. Šulc. Rozhodčí: Batík - Caletka, Antoníček - Petřík (video). ŽK: Vondra, Puškáč - Akpudje, Martinec. Diváci: 5679.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš (69. Morávek), Kovařík (82. Nový) - Matoušek (69. Hála), Drchal (90.+1 Mužík) - Puškáč (82. Prekop). Trenér: Veselý.

Jablonec: Hanuš - Akpudje (46. Patrák), Martinec, Král - Šulc, Souček, Hübschman, Polidar - Jovovič (65. Černák), Chramosta (74. Ikaunieks) - Sejk (14. Štěpánek). Trenér: Horejš.