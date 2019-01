/ROZHOVOR/ Trenér Dukly Roman Skuhravý má jasný úkol. Dostat Duklu z poslední příčky na pozice, které znamenají záchranu. Zimní příprava je letos díky změně hracího systému FORTUNA:LIGY kratší a parta z Julisky se bude připravovat pouze v České republice.

Roman Skuhravý udílí pokyny na tréninku pražské Dukly. | Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Zimní příprava je v letošní sezoně o dost kratší. Co musíte jako kouč udělat jinak?

Pro všechny je nová, takže na ni není žádný mustr. Lze vycházet ze svých vědomostí a zkušeností i týmů zvenku, abychom se k přípravě co nejlépe postavili. Výsledek ovšem ukáže až sezona. Na druhou stranu, tím, že byla krátká dovolená, tak hráči tolik neztratili. Kromě navýšení silového tréninku se neodchýlíme od hlavního tréninkového období. Musíme se s tím poprat. Jak jsem říkal, je to pro všechny novinka a klíčové bude, jak kdo přípravu načasuje.

Jak bude probíhat na Dukle?

S Duklou mám první zimní přípravu, ale je to jednoduché, protože vyznávám filozofii, že v sezoně a přípravném období jsou tréninky podobné. Dojde k objemové změně, ale ne tak drasticky, jako tomu bylo v minulých letech.

Rozhodli jste se nejet na soustředění do tepla, ale vše absolvovat v Česku. Může to být naopak výhodou, že budete zvyklí na tuzemské podmínky?

Bylo to moje rozhodnutí, které jsem udělal i kvůli tomu, že je příprava tak krátká. Věřím, že jsme schopni se dobře připravit i v domácích podmínkách tak, abychom byli spokojeni. Dukla umožnila hrát generálku s Bohemkou doma, takže se těsně před sezonou dostaneme na trávu. A to bohatě stačí.

Zvažovali jste účast v tradiční Tipsport lize, nebo si raději děláte zimní přípravu podle sebe a nemusíte se řídit žádným turnajovým rozpisem?

Myslím, že když jsem přišel během podzimu do Dukly, už byly přihlášky vyřešené, takže tuhle nabídku jsem ani neměl na stole. Když jsem vedl Opavu, tak jsem účast rovněž odmítl. Naše přáteláky jsme si přizpůsobili podle sebe. Nejprve se utkáme se soupeři z nižších soutěží, kde si vyzkoušíme, na čem pracujeme v tréninku. To je ideální model, lepší než turnajové zápasy.

Přivítal jste dvě nové posily, Hadaščoka s Kozmou. Co si od nich slibujete?

Celkově si od změn, odchodů i příchodů, slibuji změnu charakteru týmu. U obou zmiňovaných hráčů vidím, že mají obrovskou touhu ukázat sami sobě i všem okolo, že ligu můžou hrát. Motivace z nich čiší na každém tréninku. Přinesli do něj také hladovost.

Posilování je vždy záležitostí financí, kterých není na Dukle nazbyt. Jaké posty byste ještě rád zkvalitnil?

S vedením i trenéry se dlouhodobě bavíme o tom, jakým způsobem posilovat. U nás je samozřejmé, že tak, abychom byli schopní se zachránit. Ale také s ohledem na to, jak do mužstva zasáhneme s výhledem na další roky. Chci ještě dva hráče, oba ofenzivní, takže z mého pohledu mám defenzivu uzavřenou.

Tomu rozumím, na podzim jste ztratili dost bodů kvůli neproměněným šancím. Dá se na tom nějak pracovat?

Víte, pracujeme na dvou věcech. Tvář týmu, jakým způsobem se budeme prezentovat, s čímž je spojena i naše úroveň směrem dopředu. Je pravda, že na podzim to bylo nedostačující. Ofenziva však není jen o útočnících, ale o způsobu hry, o počtu vypracovaných šancí, počtu standardek, jak dokážeme reagovat na vývoj hry. Takže bychom chtěli za tu krátkou dobu změnit také způsob naší hry. Doufám, že se nám to povede.

Po vašem příchodu na Julisku se Dukla zvedla, ale dojem nakonec pokazily dvě závěrečné prohry s Příbramí a Slováckem…

Rozdělil bych to jinak. Naše hra i kvalita výkonu měla stoupající tendenci do zápasu s Karvinou, kdy jsme podali velmi dobrý výkon. Takový, kterým bychom se chtěli prezentovat. Pak jsme výsledkově nezvládli dva těžké soupeře, přidalo se zranění Raspopoviče, karetní trest pro Ďuricu a mužstvo od té doby nenaskočilo do vlaku, který jsme rozjeli.

Jak jste přijal domácí porážku s Příbramí? Výsledek 1:2, navíc s papírově nepříliš silným soupeřem, veřejnost překvapil.

Mrzelo mě to. Ten zápas jsme ztratit neměli. Mužstvo mělo výkyvy, to je fakt, a důvody známe, ale nechceme se vymlouvat, tohle jsme prohrát neměli. I tak ale vše beru pozitivně a říkám, že jsme ve hře. Jsme v situaci, kterou můžeme sami ovlivnit a to je důležité.

Dukla sice přezimuje poslední, ale na nebarážovou příčku ztrácíte pouhé čtyři body. Zdánlivě ztracená sezona tak dostala po druhé polovině podzimu nový náboj.

Přesně tak. V této situaci jsem jako trenér, a i Dukla jako mužstvo, poprvé. Řekl jsem hráčům, že se můžeme jen zlepšit. A od prvního tréninku vidím, že si to vzali do hlavy. Ano, až sezona ukáže, ale pozitivní je, že jsme ve hře.