Do domácího utkání proti Bohemians šli fotbalisté Slavie s vědomím, že Sparta ztratila na Slovácku a případné vítězství vrátí sešívané na první místo v tabulce FORTUNA:LIGY. A podle toho k tomu také svěřenci Jindřicha Trpišovského přistoupili. „Asi klukům na Slovácko zavolám, že odvedli dobrou práci a my se díky tomu mohli dotáhnout na Spartu,“ prozradil po výhře 3:0 autor vítězné branky Václav Jurečka, který ještě loni nastupoval právě za uherskohradišťský klub.

Slavia se po výhře nad Bohemkou vrátila do čela tabulky nejvyšší soutěže. | Foto: CPA

Bohemians jste porazili přesvědčivě 3:0. Panuje spokojenost?

Chtěli jsme vstoupit do utkání dobře, což se nám povedlo. Rychle jsme dali tři góly, vstup do zápasu byl od nás dobrý. Byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si gólové šance. Super. Druhý poločas už byl od nás trochu údržbový. Zkušeně jsme si to ale pohlídali. Jsou to pro nás důležité tři body.

V čem byl zápas odlišný proti pohárovému z předminulého týdne?

Nebyl moc odlišný. Snad jen v tom, že pohár a liga jsou rozdílné soutěže. Věděli jsme, jak na Bohemku hrát, realizační tým odvedl skvělou práci a my z toho těžili na hřišti.

Jak velkou motivací byla ztráta Sparty na Slovácku? Už jste posílal pozdravy na Slovácko za to?

Pro Slovácko to ztráta taky je, protože doma nevyhráli. Dělám si srandu. Asi klukům zavolám, že odvedli dobrou práci a my se díky tomu mohli dotáhnout na Spartu. Když jde sezona do finiše, tak se uvidí, kdo bude lepší.

Máte to opět ve svých rukou a když vyhrajete zbylé zápasy, tak půjdete do nadstavby z prvního místa. Jak důležité to je?

Jsme za to rádi. Vždycky, když jsme nahoře, tak si věříme a odvaha na hřišti je větší. Věděli jsme, že derby pro nás bylo trochu nešťastné, ale věděli jsme, že když vyhrajeme, tak budeme zpátky na čele. Jsme za to rádi, teď to musíme dotáhnout.

Můžou vám poslední dva zápasy dodat sebevědomí?

Myslím, že jo, protože předešlé venkovní zápasy nebyly úplně optimální. Derby nás ale trošku nastartovalo. Cítil jsem v týmu větší sebedůvěru od hráčů i realizačního týmu. Derby pro nás byl takový zlom, i když s nešťastným koncem. Chytili jsme to ale za správný konec a výhra nad Bohemians byla zasloužená.

Po přestupu se vám tolik nedařilo, teď vám to tam ale začalo padat a prosadil jste se ve čtyřech z posledních pěti utkání. Kde se to zlomilo?

Jak jsem nastupoval doma proti Olomouci a dával jsem čtvrtý gól, to mě nastartovalo. Vždycky to tak ve fotbale je, že máte horší a lepší období. Jsem rád, že mi to tam teď padá, snad to vydrží co nejdéle.

Bylo to způsobené změnou prostředí, že to tam zprvu tolik nepadalo?

Vždycky to tak je, když přijdete do nového prostředí. Adaptace je složitější. Nějak extra jsem to ale neřešil, někdy to tak je. Nedělal jsem věci navíc, dělal jsem to svoje. Mám v hlavě to, že to přijde.

Přicházel jste s pověstí kanonýra. Jak těžké bylo se vypořádat s konkurencí ve Slavii?

Přišel jsem do nejlepšího manšaftu v Česku, takže jsem věděl, že to nebude jednoduché. Musíte se s tím porvat. Pokud se s tím neporvete, tak tady nemáte co dělat. Jsem rád, že se mi teď daří, snad to vydrží co nejdéle.