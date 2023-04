/FOTOGALERIE/ Na čele tabulky FORTUNA:LIGY platí to stejné, co bylo před víkendem. Po remíze 3:3 ligový peloton stále vede Sparta před Slavií o dva body. Parta z Edenu musí být hodně zklamaná. V týdnu řešila virovou nákazu, lepila sestavu a vedla už o dva góly, na začátku nastavení druhé půle pak 3:2… Nešťastný vlastní gól Ousoua ale znamenal dělbu bodů.

Derby Sparta - Slavia bylo přímou bitvou o první místo tabulky. To po remíze 3:3 pořád patří Spartě.

"Věděli jsme, že pokud chceme porazit Slavii, musíme podat top výkon. Myslím, že to byla reklama na fotbal. Muselo se to líbit i lidem u televize. Utkání bylo plné intenzity, osobních soubojů, ale zároveň i pěkných akcí a gólů, vzrušujících momentů. Věřím, že hodně lidí v Česku si zápas užilo," řekl k utkání sparťanský kouč Brian Priske.

Fanoušci očekávali ofenzivní smršť, ale jak to bývá při takových vyhecovaných důležitých zápasech, začalo se opatrně. Sparťané byli v roli domácích o něco aktivnější, ale slávisté pozorně bránili a vyráželi do nebezpečných protiútoků. Na první vážnější šanci se čekalo půl hodiny, sparťan Kuchta ale neuspěl. A když už se vyprodaná Letná začala smiřovat s tím, že se do šaten půjde za bezbrankového stavu, explodoval sektor hostů nadšením. Jurečka našel na zadní tyči Schranze a ten se na "dlouhou nohu" prosadil.

Jestli první poločas trochu nudil, tak druhý byl jeho přesným opakem a do myslí fanoušků se zapíše zlatým písmem a ještě dlouho se bude v pražských hospůdkách probírat…

Hned po změně stran byli domácí blízko vyrovnání, ale Čvančara hlavou těsně minul. Rozbíhala se 54. minuta a akcie Slavia rázem vylétly. Po rychlé akci sklepl M. Jurásek míč Jurečkovi a ten se zblízka nemýlil.

Stav 0:2 ale nevydržel dlouho. Uběhlo jen pár minut a rozhodčí Černý nařídil penaltu pro Spartu. Faul na Haraslína byl naprosto evidentní. Míč si vzal tradiční penaltový "šutér" Letenských, kapitán Krejčí a hodně mu zatrnulo, když trefil Kolářovy rukavice… od nich se ale míč odrazil do sítě.

Tato situace nalila hráčům v rudých dresech čerstvou dávku adrenalinu a v následujících minutách byli slávisté pod velkým tlakem. Haraslín tváří v tvář Kolářovi neuspěl, ten pak parádně zlikvidoval i hlavičku Kuchty.. až pak udeřilo ze situace, která se vůbec netvářila nějak zajímavě. Po dlouhém autu Čvančara trefil tyč a z brankové čáry napálil míč do sítě Zelený.

Hra se trochu uklidnila a trenéři Priske i Trpišovský poslali na hřiště několik nových tváří. Hrdinou mohl být slávista Hronek, který se jen pár vteřin po vběhnutí na trávník dostal do tutové šance, ale Kováře zblízka neprostřelil.

Vadit mu to ale nemuselo, jelikož z následného rohu se do vzduchu zavěsil Ogbu a Slavia po jeho premiérovém českém ligovém gólu opět vedla… A to platilo až do třetí minuty nastavení. Slávisté bránili cenné vedení, sparťané se snažili o remízu, která by jim vzhledem k situaci v tabulce stačila… střídající Höjer pak vrátil centrovaný míč před branku a remízu 3:3 trefil vlastním gólem Ousou. Švédský reprezentant se jen chytil za hlavu a padl na trávník…

"Je to škoda, výhru a posun v tabulce jsme měli na dosah. Tým našich kvalit si takové vedení musí pohlídat a dotáhnout zápas do vítězného konce. Přes týden nás skolila viróza, na to se ale nechceme vymlouvat. Kádr máme široký, je tady plno skvělých hráčů. Předvedli jsme kvalitní výkon, což je důležité, protože to ukazuje sílu týmu. Když budeme v podobné hře pokračovat, dotáhneme sezonu k úspěšnému konci," má jasno útočník Slavie Václav Jurečka.

Kouče Priskeho závěr zápasu potěšil. "Tým ukázal úžasný charakter, že jsme se dostali zpátky do zápasu a vstřelili vyrovnávací gól v posledních minutách. Za bod jsme nakonec velmi šťastni. Dali jsme určitý signál o tom, jaká mentalita našeho týmu je. Celý týden byla média plná toho, který hráč Slavie je nemocný a vypadl. Ale já jsem se o to moc nezajímal a soustředil se na náš tým," komentoval.

Stížnosti na straně hostů? Zapomeňte! Tohle derby prostě bavilo. "Skvělý zápas po všech stránkách, padlo šest gólů, výborný výkon rozhodčího. V tabulce se nic nezměnilo, jsme na kontakt. Potřebujeme venku předvádět více výkonů jako dnes. Nejhorší pro nás byly dva dny zpátky, kdy jsme se obávali, kdo by mohl vypadnout. Nakonec ani ta marodka nebyla tolik znát. Hráči, kteří nastoupili, ukázali, že na to mají," poznamenal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Sparta - Slavia 3:3 (0:1)

Branky: 59. Ladislav Krejčí II z pen., 71. Zelený, 90.+3 vlastní Ousou - 40. Schranz, 54. Jurečka, 85. Ogbu. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). ŽK: Vitík, Kuchta, Laci, Čvančara, Ladislav Krejčí II - Pech, Masopust, Schranz, Hronek, Traoré. Diváci: 18.305 (vyprodáno).

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek (81. Laci), Kairinen, Zelený (76. Höjer) - Čvančara, Haraslín (76. Minčev) - Kuchta (82. Mabil). Trenér: Priske.

Slavia: Kolář - Ousou, Ogbu (87. Kričfaluši), Holeš - Masopust, Provod (70. Traoré), Oscar, Schranz (84. Hronek) - Pech (46. M. Jurásek), Jurečka (83. Tecl) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.