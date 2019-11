Andrův stadion se po čase zase víc než důstojně zaplnil a fanoušci viděli zajímavý fotbal. Dlouho podle očekávání hrála prim Slavia. V první šanci po Ševčíkově centru trefil Coufal jenom spoluhráče ve skrumáži a pak opakovaně vyzýval na souboj brankáře Sigmy Aleše Mandouse olomoucký odchovanec Petr Ševčík. Při obou střelách ale vyhrál strážce olomoucké brány.

Takács pak po přihrávce Olayinky netrefil míč dobře a tak minul branku.

Sigma se dlouho omezovala jen a pouze na defenzivu. Když pak ve 40. minutě ale Hanáci vyrazili do brejku, vypadalo to hodně nadějně. Zahradníček mohl jít po Faltově přihrávce sám na brankáře, jenže rozhodčí Rejžek necitlivě zastavil výhodu a odpískal faul. Rozhořčená olomoucká lavička dostala dvě žluté karty. Pro trenéra Látala to bylo čtvrté napomínání v sezoně a v příštím kole proti Liberci nebude smět tým koučovat.

Další důležitý moment přišel těsně před koncem prvního poločasu. Do brejku se znovu dostalo duo Zahradníček Falta. Tentokrát akce skončila těsně před pokutovým územím faulem Masopusta, který dostal červenou kartu.

Po přestávce se hra vyrovnala. Sigma už byla častěji u míče, ale s dobře pracující defenzivou si moc nevěděla rady. Naopak lídr tabulky dál hrozil, především ze standardních situací. Proti Takácsovi dvakrát musel vytáhnout další výborné zákroky Mandous. V 71. minutě pak po hlavičce Frydrycha zachránilo Sigmu břevno.

Sigma měla velké příležitosti dvě. Falta obešel i brankáře Koláře a z ostrého úhlu vracel míč zpět před branku. Dobíhající Sladký ale z těžké pozice přestřelil. Yunisově hlavičce pak chyběly decimetry po centru Zahradníčka. Faktem ale je, že Hanáci nevystřelili mezi tyče za celý zápas ani jednou.

V závěru se znovu zopakoval scénář předchozích minut. Sigmu udržel nad vodou skvělý Mandous, který po famózní přihrávce Ševčíka vychytal van Burena. Na druhé straně další zajímavý závar skončil bez olomouckého zakončení.

A tak duel dospěl k bezbrankovému konci. Slavia ani počtvrté za sebou na Moravě a ve Slezsku nedala gól a nevyhrála. Sigma nezvítězila poosmé za sebou. Bod s lídrem ale musí brát.

SK Sigma Olomouc – SK Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka.

ŽK: Hála (na lavičce), Látal (trenér), Jemelka, Pablo, Falta - Frydrych, Coufal, Takács, Kúdela. ČK: 44. Masopust (Sl.). Diváci: 8119.

Sigma: Mandous – Sladký, Beneš, Jemelka – Zmrzlý (89. Chytil) – Zahradníček (80. Hála), Houska, Plšek (74. Pablo), Vepřek – Falta, Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

Slavia: Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – Takács, Hušbauer – Masopust, Ševčík, Olayinka - Tecl (46. van Buren). Trenér: Jindřich Trpišovský.