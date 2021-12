Kvůli nemoci Růska a zranění Zifčáka nastoupila Sigma bez útočníků, na hrotu se pohybovali nejčastěji Kryštof Daněk a Pablo González. Zesílený střed zálohy, kde působili Breite, Greššák a Daněk dlouhé minuty fungoval dobře a Slavii držel na distanc. Obhájce titulu dlouhé minuty nevymyslel nic.

"Dodrželi jsme plán napadat vysoko rozehrávku Slavie. V průběhu celého utkání jsme ji nepustili do mnoha šancí," řekl trenér Hanáků Václav Jílek.

Sigma na tom ale popravdě řečeno nebyla o moc lépe. Několikrát sice vystihli Hanáci kostrbatou rozehrávku sešívaných, ale dohrát akce až do zakončení se jim nedařilo. Výjimkou byla situace ze začátku utkání. Pablovu střílenou nabídku ale odklidil Masopust do autu. Pak už Sigma zahrozila jen střelou Pabla ze střední vzdálenosti. Ta ovšem snesla přívlastek propagační.

Slavia nakonec ale přece jen mohla jít do šatny s náskokem. Olomoučtí dvakrát propadli ve středu pole Stanciu servíroval do šancí. Schranze ještě stihl napoprvé zablokovat v jasné šanci Hubník. Napodruhé přihrál slávistický forvard Kuchta do ještě lepší pozice Olayinkovi, ale ten střelu do protipohybu brankáře Macíka nasměroval vedle.

"Sigma byla na začátku nebezpečnější, měla lepší pohyb, byla dravá a měli jsme starosti. Od 30. minuty jsme už podrželi míč, ale dvě vyložené šance jsme neproměnili," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Velkou šanci ke skórování propásla Slavia na začátku druhé půle. Stanciuovi přišlápl ve vápně nohu Hubník a sudí Zelinka po poradě s videem nařídil penaltu. Rumunský záložník zvolil pokus ve stylu Antonína Panenky, ovšem trefil jen břevno. "Jeho řešení mě překvapilo. Asi to chtěl změnit, že už penalt kopal hodně," řekl Trpišovský.

V 56. minutě už ale Slavia šla přece jen do vedení. Byť poněkud kontroverzně. Trefil se zblízka Kuchta, kterému míč po zmatku ve vápně přistrčil Masopust. Rukou? Podle názoru rozhodčích na hřišti i v přenosovém voze spíše ramenem. Sigmáci se snažili Zelinku přesvědčit, aby se šel alespoň podívat na monitor, ale ten to odmítl, takže branka platila. "Bylo to jasné rameno, žádná ruka, ještě mám na dresu otisk," nechal se slyšet slávistický záložník. "Na hřišti jsem byl od toho daleko, ale když jsme se po zápase podívali na video, tak jsme se shodli, že je to ruka. Taková by se měla pískat," kontroval domácí záložník Kryštof Daněk.

"Z mého pohledu je zcela jasná diskuze o tom, jeslti to nebylo rameno. Za mě to byla jasná paže. Druhá věc pak je, jestli to byl přirozený pohyb a další výklad. Ale překvapilo mě, že se rozhodčí nešel podívat na video," řekl Jílek.

Sigma se pak sice snažila, ale do šancí se prokousat nedokázala. Nepomohlo ani závěrečné vysunutí Romana Hubníka na hrot útoku. Sešívaní dovedli duel ke třem bodům nakonec celkem v poklidu.

"Chyběl nám na lavičce někdo, kdo by přinesl změnu. Zkusili jsme to s Romanem Hubníkem a poslali jsme tam rychlé kluky Matouška se Šípem, aby roztrhali řady, ale z mého pohledu se to moc nepovedlo," uvedl Jílek. "Abyhom dosáhli na bod, tak bychom museli být nbebezpečnější a kvalitnější směrem dopředu," uznal kouč.

SK Sigma Olomouc – SK Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 56. Kuchta. Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Kubr – Štěrba (video). ŽK: Hubník, Greššák - Kačaraba, Mandous. Diváci: 1000.

Sigma: Macík – Poulolo, Hubník, Vepřek – Zahradníček (90. Uriča), Breite (84. Jemelka), Greššák (73. Šíp), Spáčil (90. Sedlák), Zmrzlý – Daněk (73. Matoušek), Pablo. Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Mandous – Masopust (87. Plavšič), Ousou, Kačaraba, Oscar – Hromada (79. Madsen), Holeš – Lingr (31. Schranz), Stanciu, Olayinka – Kuchta (79. Krmenčík). Trenér: Jindřich Trpišovský.