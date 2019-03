Hanáci za ziskem tří bodů nakročili už v prvním poločase. Výborný výkon z domácího utkání proti Příbrami potvrdili Tomáš Zahradníček i Lukáš Kalvach.

Neprve Zahradníček v 35. minutě převzal míč od Lukáše Kalvacha, potáhl ho k pokutovému území, a i když si ho navedl na levačku, odhodlal se ke střele. Přízemní nenápadný pokus byl tak dokonale umístěný, že zapadl přesně k tyči a brankář Rada se natahoval marně.

Za dalších šest minut pak znásobil náskok Hanáků Lukáš Kalvach. Defenzivní záložník se po roce a půl dočkal první ligové branky. Na hranici vápna si vyzvedl odražený míč, krátkou kličkou vykoupal mladíka Krunerta a pravačkou zamířil ke stejné tyči jako před ním Zahradníček. Nešťastný brankář Rada si na míč zřejmě lehce sáhl, ale protože s Kalvachem spolupracovala i tyč jeho branky, třepetal se balon znovu v síti.

Kalvach pak do poločasu potvrdil svou důležitost pro Sigmu ještě jednou, když po Buchtově zaváhání po rohovém kopu vykopával míč z opuštěné olomoucké branky.



Podobně zaskakoval ve druhé půli za olomouckého gólmana i stoper Vít Beneš, když Buchta neodhadl dobře centr Podaného a do odkryté brány střílel střídající Pablo Gonzáles. Další dorážku Djuranoviče už zpacifikoval Buchta výborným reflexem sám.



Byly to největší šance Dukly na snížení. Jinak Sigma vývoj zápasu vcelku kontrolovala. Dlouho ale žádnou z příležitostí nebyla schopná využít. Nešpor se nezorientoval přesně a hlavičkoval vedle, Sladkému nesedla rána a mířila daleko mimo branku do sektorů pro atletické disciplíny. Na centr Zahradníčka ze standardky zase Plšek těsně nedosáhl.

Buchta si musel čisté konto zasloužit



Až v 86. minutě Zahradníček po křídle pláchl všem, odcentroval na Nešpora, který profitoval z nejistého zákroku stopera Raspopoviče a zblízka prostřelil Radu.



Buchta si pak musel ještě zasloužit deváté čisté konto v sezoně složitým zákrokem při šanci Hadaščoka, jenž netrefil míč ideálně a vykouzlil zákeřný oblouček.



Konečnou podobu výsledku dal nakonec Kalvach, který premiérové ligové brance nadělil v nastaveném čase bratříčka, když byl první u vyražené střely Falty a lobem za pomoci tyče upravil na 4:0.

Dukla Praha - Sigma Olomouc 0:4 (0:2)

Branky: 35. Zahradníček, 41. Kalvach, 86. Yunis, 90.+1 Kalvach. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Pospíšil. ŽK: Krunert, Douděra – Sladký, Nešpor, Vepřek, Ďurica.

Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Bezpalec – Miloševič (46. Hadaščok), Koval, Krunert (46. Pablo), Douděra – Tetour (72. Djuranovič) - Podaný, Holenda. Trenér: Roman Skuhravý.

Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Plšek (82. Dvořák), Kalvach, Texl (73. Falta) – Nešpor (87. Yunis). Trenér: Václav Jílek.