/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Bohemians přišli o cenné vítězství. Po gólech Prekopa s Petrákem vedli na zlínské Letné po hodině hry 2:0. Nakonec si ale do vršovického Ďolíčku odvezli bod po remíze 2:2. A to ještě mohli být rádi za ten jeden, protože vyrovnáním nabuzení domácí měli další šance.

Bohemians už 10 kol po sobě nevyhráli. "Klokani" si zároveň připsali již desátý rozhodný výsledek v ligové sezoně, z toho čtvrtý po sobě a spolu s Jabloncem jsou remízovými "králi" soutěže. Zlín čtyři kola za sebou nezvítězil a na 14. místě tabulky má dvoubodový náskok na poslední České Budějovice. Pražané jsou jedenáctí.

Do utkání mnohem lépe vstoupili hosté, kteří aktivním napadáním dostali Zlín pod tlak. V 10. minutě ještě vystřelil Beran těsně vedle, ale ve 14. minutě už šli "Klokani" do vedení. Beran vystihl chybnou rozehrávku domácích, vyslal kolmý pas mezi nově složenou stoperskou dvojici Cedidla, Černín na Prekopa a ten prostřelil Dostála. Útočník Bohemians skóroval popáté v ligovém ročníku.

Zlín se zvedl až po inkasovaném gólu. Po centru Čelůstky mohl vyrovnat Fantiš, jenže zblízka netrefil hlavou napůl odkrytou branku Valeše. Další šance se Moravané do poločasu už nedočkali, pražský celek byl důraznější a "Ševci" se přes jeho defenzivu jen těžko dostávali.

Zlín přežil těsně před pauzou velkou šanci Ristovského a do druhého poločasu vstoupil v mnohem lepším rozpoložení. Nápor domácích odstartovala tvrdá rána Holíka, kterou Valeš jen s námahou vyrazil. Jenže v 56. minutě obrana "Ševců" neuhlídala při rohovém kopu střídajícího Petráka, který minutu po svém příchodu na hřiště hlavou pohodlně skóroval. Uzdravený obránce či záložník se trefil hned při premiérovém startu v ligové sezoně.

Domácí chvíli poté vrátil do hry důrazný Černín, který stihl odcentrovat zdánlivě ztracený míč a Fantiš hlavou zblízka snížil. I zlínský trenér měl posléze při střídání šťastnou ruku. Centr z pravé strany v 76. minutě propadl k Simerskému, jenž byl na trávníku jen pár sekund, než vystřelil přesně k tyči a srovnal.

V hektickém závěru chtěly strhnout vítězství na svou stranu oba celky, ale nerozhodné skóre už vydrželo. Zlín v lize neprohrál s Bohemians potřetí za sebou, ale porazil je jen jednou z posledních 12 utkání nejvyšší soutěže.

Hlasy trenérů po utkání:

Bronislav Červenka (Zlín): "Dnešní zápas měl pro mě dvě strany. Jedna strana byla to, že jsme prohrávali 0:2, což mě vůbec neuspokojuje. Máme problém udržet čisté konto. Druhý aspekt je ten, že kluci mají sílu zápasy otáčet, semknout se a hrát líp za nepříznivého stavu. Nevím, čím to je, ale hrajeme až po obdrženém gólu. Je to škoda, bodů je málo, ale jedeme dál."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Do utkání jsme vstoupili aktivně, jak jsme si předsevzali. Dali jsme gól, ale na konci poločasu jsme polevili. Domácí nás dostali pod tlak a přenesli si to do druhé půle. Otupili jsme to druhým gólem. Vedli jsme po hodině hry 2:0, měli jsme to udržet. Musím to říct a neberte to jako alibi - prvnímu gólu Zlína předcházel jednoznačný faul na našeho hráče. Pokud to nevidí sudí a ani VAR (videorozhodčí), tak VAR zrušme. K čemu jinému by se měl vrátit? Měla tam být i červená karta pro Slončíka. Tyhle věci nám zápas neprohrály, ale podílely se na vývoji. Domácí se dostali do kontaktu, lítaly nám tam centry, nákopy. Inkasovali jsme z dlouhého autu, což měli hráči dohrát. Normálně bych bod z venku bral, ale tento je hořkosladký. Měli jsme vyhrát, jsem z toho zklamán. Navíc jsme se v závěru báli, abychom ten bod vůbec uhráli."