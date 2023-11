Ten nejlepší dárek dostala fotbalová Sparta v utkání se Zlínem, které zakončilo šestnácté kolo FORTUNA:LIGY. Tři body za vítězství 2:0 orámovaly velkolepé oslavy 130. výročí založení klubu! Oba góly vstřelil srbský tahoun Veljko Birmančevič. Sparťané tak jsou zpět na čele tabulky!

Sparta - Zlín. Choreo ke 130. výročí | Video: Luboš Kurzweil

Fanoušci ještě před úvodním výkopem odpálili na tribuně ohňostroj, ve 12. minutě vytáhli i speciální choreo.

Trenér Červenka po remíze s Jabloncem provedl dvě změny. Po karetním trestu se do stoperské dvojici vrátil Didiba, který dostal přednost před Simerským, Čelůstku na kraji obrany nahradil Pidro.

Kouč Sparty Priske nasadil obvyklou sestavu. Ve středu pole hráli Kairinen se Sadílkem, v útoku Kuchta, Birmančević a Haraslín. Už mezi náhradníky byl uzdravený kapitán Krejčí.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Ševci nezvládli začátek, gól inkasovali hned ve 3. minutě. Po odkopu brankáře Dostála prohráli několik soubojů za sebou, Kuchta pak vysunul Birmančeviće a produktivní srbský útočník střelou na zadní tyč prostřelil gólmana Dostála.

Zlíňané se po těžkém direktu chvíli zvedali, postupně se ale vymanili z tlaku a začali rovněž útočit. Pokus Tkáče z dálky šel ale mimo.

Sparta byla dál daleko nebezpečnější. V 19. minutě si za hostující obranu naběhl Kuchta, po Wiesnerově vysunutí ovšem mířil těsně vedle.

Bývalý útočník Slavie, Liberce nebo Teplic o chvíli později zahodil další velkou příležitost. Po Bužkově uklouznutí a přihrávce od Birmančeviče pádil sám na Dostála, ale bránu přestřelil.

Ševci odpověděli nepříliš prudkou hlavičkou Tkáče. Ve 38. minutě přišly další skvělé chvíle brankáře Dostála. Zlínská jednička nejprve zlikvidovala další tutovku Kuchty a pak i fantasticky na čáře zneškodnila dorážku Wiesnera.

Jenže vzápětí zlínská opora pouze vyrazila střelu Haraslína a dorážející Birmančević zblízka přidal svoji druhou branku v zápase.

Moravané se i po změně stran snažili utkání zdramatizovat, favorita potrápit. První přímou střelu na domácího brankáře Vindahla vyslal ve 48. minutě obránce Cedidla. Po centru Bartošáka zase zakončoval kapitán Fantiš.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Sparta poprvé ve druhé půli poprvé zahrozila střelou Sadílka, která zatřásla břevnem.

Kouč Zlína Červenka po hodině hry stáhl z trávníku Bartošáka s Janetzkým, do hry poslal z lavičky Dramého a Slončíka, dlouho ale žádná větší příležitost ševců nepřišla.

V 68. minutě se přitom Vukadinović se Slončíkem hnali na Vindahla, srbský forvard ale osamoceného běžícího spoluhráče přehlédl a o míč přišel.

Čtvrt hodiny před koncem mohl snížit Dramé, po úniku Vukadinoviće ale pálil ze šestnáctky vedle.

Francouzský křídelník se dostal do zakončení ještě v závěru střetnutí. Nejprve pálil po rohu, brankář Sparty míč u přední tyče ale lapil, v nastaveném čase mířil po dalším brejku a centru Vukadinoviće mimo.

Na druhé straně ještě aktivní Wiesner nastřelil břevno, výsledek už se však nezměnil.

"Přijeli jsme na soupeře, který má top kvalitu, usnadnili jsme mu to tím, že jsme rychle inkasovali. Když tým, který je brán za outsidera, takhle inkasuje, těžko se z toho dostává. Trochu nás to zbrzdilo v tom, co jsme chtěli hrát, aktivně nahoře. Sparta šla do druhého poločasu s komfortním náskokem, snažili jsme se, ale neměli jsme kvalitu ve finální fázi," okomentoval zápas kouč Zlína Bronislav Červenka.

Na domácí straně pochopitelně panovala spokojenost. "Jsme rádi, že jsme po reprezentační přestávce vyhráli. Bylo tam několik situací, které jsme mohli vyřešit lépe a mohli zápas rozhodnout už v prvním poločase. Druhý nebyl úplně ideální, ale jsme rádi za vítězství," usmíval se do televizních kamer kouč Sparty Brian Priske, který opět mohl na hřiště poslat kapitána Ladislava Krejčího. "Je dobré mít kapitána zpátky. Během přestávky se nám vyprázdnila marodka," těšilo jej.