Fotbalisté Zlína získali překvapivý, ale velmi cenný bod. Ševci ve středeční dohrávce 17. kola FORTUNA:LIGY senzačně remizovali s pražskou Slavií, s favoritem hráli na Letné nerozhodně 1:1 a naladili se na nedělní domácí derby se Slováckem. Sešívaní dohrávali duel bez vyloučeného střelce Jurečky.

Fotbalisté Zlína přivítali v dohrávce 17. kola Slavii Praha | Video: Libor Kopl

Oba góly padly po standardních situacích z téměř totožné pozice. Do vedení šli v závěru první půle hosté, po centru Ševčíka se hlavou trefil Chytil. Za domácí v 67. minutě srovnal Ikugar, jemuž balon posadil na hlavu Čelůstka. Pro nigerijského forvarda to byla první trefa v české nejvyšší soutěži.

Trenér Červenka po úvodním utkání v Teplicích provedl tři změny. Poprvé v základní sestavě nastoupil Ikugar, který na hrotu útoku nahradil Schánělce. Místo zraněného kapitána Fantiše hrál na levé straně obrany Čelůstka, Slončík zase ve středu zálohy dostal přednost před Nombilem.

Hostující kouč Trpišovský vyměnil po přestřelce s Jabloncem tři zadáky. Na stoperovi hrál navrátilec ve Slavii Zima, na krajích obrany byli Tomič s Bořilem. Pražanům z různých důvodů scházeli Jurásek, Zafeiris, Sinyan, Staněk a Tijani.

První poločas byl vyrovnaný, bez velkých šancí. Jako první zahrozili hosté. V 7. minutě střílel z voleje Ševčík, brankář Dostál ale míč ztlumil a stoper Kolář jej odklidil do bezpečí. Ševci odpověděli přízemním pokusem Bužka do boční sítě.

Po čtvrt hodině se do velmi zajímavé pozice dostal Čelůstka. Krajní bek se po dlouhém nákopu Koláře a Cedidlově přizvednutí ocitl za slávistickou obranou, zboku ale pálil mimo. Sešívaní znovu zahrozili až po půlhodině hry. Po rohovém kopu Ševčíka se do zakončení dostali Zima s Chytilem, nebezpečí jsme ale přečkali. Jinak ale Moravané dobře bránili a favorita k mnoha šancím ani střelám nepustili.

Až těsně před přestávkou centroval Tomič, Dostál ale dobře utěsnil přední tyč a míč vyrazil na roh. Ještě předtím zakončoval Cedidla z hranice šestnáctky ve skluzu nad. Bezbrankový stav ale do přestávky nevydržel. V nastaveném čase první půle se prosadil útočník Chytil. Útočník Slavie se hlavou trefil na zadní tyč po standardní situaci Ševčíka.

Ševci mohli vyrovnat hned po přestávce. Do šance se protlačil Ikugar. Nigerijský forvard ale míč netrefil ideálně a hostující gólman Mandous balon bez problémů lapil. Soupeř zahrozil v 53. minutě. Po rohovém kopu se k míči dostal osamocený Oscar, z hranice velkého vápna napálil tyč.

Hra byla dál vyrovnaná, nepříliš záživná, bez velkých možností. Zlín přesto v 67. minutě nečekaně udeřil. Po trestném kopu Čelůstky se do vzduchu zavěsil Ikugar a hlavou poslal balon nechytatelně do sítě. Pro zimní posilu z Nigérie to byla premiérová trefa v české nejvyšší soutěži.

Zlíňané vycítili šanci na body, makali až do konce. V 82. minutě navíc hostující útočník Jurečka udeřil loktem do obličeje stopera Didibu a sudí Pechanec hostujícího střelce po zhlédnutí videa správně vyloučil. Ševci se proti oslabenému soupeři tlačili do zakončení, sahali po senzační výhře.

Po Schánělcově přiťuknutí mířil Janetzký v závěru vedle, Schánělec pak v nastavení uháněl sám na Mandouse, únik ale neproměnil. Obrovská radost vytryskla na Letné v 92. minutě, kdy se po rohovém kopu a střele Schánělce prosadil neobsazený Vukadinović. Stál ale v ofsajdu, takže trefa neplatila. Ševci i tak brali proti Slavii po remíze 1:1 velmi cenný bod.

"Jsme spokojení. Slavia má obrovskou kvalitu, bylo to vidět, když nás hluboko zatlačila. Kluci si s tím poradili dobře, uskákali spoustu míčů. Na konci jsme měli dva velmi dobré momenty, ale bez gólové tečky, škoda. Slavii by se to proti nám těžko otáčelo. Po poločase jsme si říkali, že poctivým výkonem můžeme otočit na 2:1. Klukům velký dík, stálo je to spoustu sil a nás spoustu nervů," usmíval se po zápase do kamer kouč Zlína Bronislav Červenka.

"My samozřejmě spokojeni nejsme, chtěli jsme vyhrát. Soupeře jsme do šancí nepouštěli, věděli jsme ale, že na tom terénu budou rozhodovat standardky. Udělali jsme zbytečnou chybu a pustili soupeře do vyrovnání," doplnil jej kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

