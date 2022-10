„Otec byl v době derby již ve velmi těžkém stavu, zápas měl ale puštěn přes Radio Slavia a smrští gólů jakoby se s ním Slavia loučila. Do poslední chvíle života měl táta na krku červenobílý náhrdelník, jenž mu jako malá vyrobila jeho milovaná dcera Viki. Otec se dožil 87 let. Celý život byl srdcem a duší Slávista,“ napsal do klubové redakce syn David Stein.

Fotbalová Slavia v jeho otci ztratila velkého podporovatele a skutečného srdcaře, který podporoval klub celý svůj život. Byl koneckonců jedním ze zakladatelů Vlajkonošů 1965, tedy první organizované fanouškovské skupiny vršovického celku.

Právě Vlajkonoši se v minulosti stali vůbec prvními fanoušky Slavie, kteří začali pravidelně vyjíždět na venkovní zápasy svého milovaného klubu. „Byli jsme vůbec první, předtím to neexistovalo. Pár lidí třeba zajelo autem do Plzně nebo do Boleslavi. Vlastně ne, Boleslav hrála v tu dobu druhou ligu, takže to byla asi jen ta Plzeň,“ vzpomínal Robert Stein v prosincovém rozhovoru pro magazín HALFTIME.

„Jezdili jsme na každý zápas. Bratislava, Košice, Prešov. V Prešově nám chtěli rozbít držku včetně policajtů,“ zavzpomínal.

„Jezdilo nás jak kdy. V základu to bylo ale kolem čtyřiceti. A jezdilo nás tak třicet. Ale vždycky dost na to, abychom si mohli zahrát fotbal, když jsme si někde našli hřiště,“ popisoval výjezdy z minulosti, na které spolu s dalšími fanoušky vyráželi vlakem.

V obsáhlém rozhovoru tehdy Stein zavzpomínal i na to, jak myšlenka jezdit na venkovní zápasy vznikla.

„Mě to napadlo hned, když jsme hráli první zápas po postupu z druhé ligy. Hráli jsme na Spartě, nepamatuju si už, proč jsme nehráli doma ve Vršovicích. Hráli jsme s Hradcem, který ten rok taky postoupil, a prohráli jsme. A znáš ty lidi na té dřevěnce. Bylo to v roce 1965. S klukama jsme se sešli na plácku pod sparťanskou tribunou, příští kolo jsme hráli v Trenčíně a mě napadlo, že tam zajedeme, takže jsme se domluvili. Vy máte teď mobily, ale pro nás domlouvání bylo dost těžké,“ uvedl.

Slavisté se tehdy museli domluvit už na domácím zápase a informace poté vyšly i v Poločasu.

„Ten první výjezd do Trenčína byl výborný. Chodil jsem tenkrát s krásnou holkou a všichni kluci do ní byli zamilovaní. A ta jezdila s námi, a ještě tři další holky, které byly takové obyčejné, ty patřily k těm klukům. Slavia mi navrhla, že bych s nimi mohl letět, ale já řekl, že zůstanu s klukama, ale kdyby mohli vzít ty holky. Tak všechny holky letěly z Košic do Prahy a já se trmácel jako pitomec ve vlaku. Připadalo by mi to, že bych byl klukům nevěrný, kdybych s nimi nejel,“ vzpomínal.

Výjezdy na Slavii skončily pro Steina v roce 1969, kdy emigroval do Spojených států. Zpátky do Česka se vrátil až v devadesátých letech, od revoluce už ale pravidelně létal na vybrané zápasy sešívaných.

„Měl jsem kamaráda v televizi a ten mi do New Yorku posílal po letuškách záznamy pohárových zápasů. Třeba ten Řím, tu odvetu, když jsme vyhráli a Vávra dal gól v nastavení. Počkal jsem si na letišti a tam jsem si to převzal. Měl jsem kamaráda, který měl u nás na vesnici elektroobchod, tak ten kamarád udělal kopie a ty jsem posílal kamarádům do Chicaga,“ popisoval Stein svá léta za mořem.

Po návratu do domoviny se z Roberta Steina stal opět pravidelný návštěvník utkání Slavie. Až v posledních letech začal zápasy sledovat opět jenom v televizi.

„Slavii vnímám ještě z války. Bral mě tam táta, dokud ho neposlali do koncentráku a pak jsem ještě chodil sám. Táta už se nevrátil ani nikdo z tátovy rodiny,“ ohlížel se Stein za svým vztahem ke klubu.

„Na naši historii můžeme být naprosto hrdí,“ vyprávěl Stein pyšně.

