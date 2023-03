Dynamo proti ligovému lídru šlo do zápasu s několika změnami v sestavě, přičemž k té největší došlo v brance, kde Janáčka nahradil Šípoš, jen na lavičce nečekaně zůstal i Adediran. Černobílí začali zápas nebojácně a v úvodních deseti minutách byli aktivnějším mužstvem a měli i častěji míč na kopačkách, v závěru první desetiminutovky ale zahrozila Slavia a domácí stoper Králík si málem dal vlastní gól, míč šel na roh jen těsně vedle tyče Šípošovy branky.

V 17. minutě musel poprvé v zápase zasahovat po přímé střele Šípoš v brance Dynama, s pokusem Holeše z 20 m si ale poradil bez větších potíží. Nicméně Slavia postupem času v poli hru vyrovnala, do větší šance ji ale zadáci Dynama nepouštěli. A na tom se nic nezměnilo ani v závěrečné čtvrthodině prvního dějství, byť v ní Slavia přece jen zvýšila své úsilí a vyvinula i náznak tlaku.

Do druhé půle Slavia poslala na hřiště Van Burena a Švečíka, hlavně ale její hráči šli do zápasu s výrazně větším zápalem a vyvinuli od začátku skutečně velký tlak. Hned v úvodní minutě na centr Olayinky jen o chloupek na balon nedosáhl střídající van Buren a vzápětí před Olayinkou. zachránil včas vyběhnuvší Šípoš.

Slavia měla více ze hry, gól ale dalo Dynamo! Trenéři Dynama totiž na tlak favorita zareagovali tím, že za Čavoše přišel ofenzivnějí laděný Adediran, jenž si v 68. min. naběhl na dlouhý Horův pas a parádním „angličanem“ zápas rozhodl – 1:0! V závěru pak Dynamo cenné tři body uhájilo…

"Měli jsme slabý první poločas, neměli jsme tak dobrý pohyb, jak jsme chtěli. Moc jsme si toho nevytvořili. Chtěli jsme soupeře uvařit, to se nám moc nedařilo. Soupeř dobře kombinoval, bylo to vyrovnané. Promarnili jsme první poločas, ale ve druhé půli jsme se zlepšili, měli jsme tam spoustu situací ze stran, hodně centrů a standardek. Byla tam od nás nekvalita a nedůraz ve vápně. Musíme naše situace řešit do gólu, máme jich spoustu. My si pak ale necháme dát gól z odkopu za obranu. Byla to jejich jediná šance. To je špatné, opakuje se nám to, pak už se to na venkovním hřišti těžko dotahuje," hledal příčiny porážky opora Slavie Tomáš Holeš.

České Budějovice - Slavia 1:0 (0:0)

Branka: 68. Adediran. ŽK: Čolič, Králik (oba ČB). Diváci: 6316. Rozhodčí: Orel – Váňa, Šimáček. Budějovice: Šípoš – Sladký, Havel, Králik – Čolič, Čavoš (63. Adediran), Hora, Skovajsa – Hellebrand (77. Čermák) – Zajic (77. Penner), Potočný (85. Škoda). Slavia: Kolář – Douděra (87. Schranz), Ogbu, Ousou (79. Tecl), D. Jurásek – Holeš, Zafeiris – M. Jurásek (46. Ševčík), Lingr (79. Oscar), Olayinka – Jurečka (46. van Buren).