Takové malé. Člověk je samozřejmě naštvaný, když nehraje od začátku. Chce být v základní jedenáctce, ale my jsme si v kabině řekli, že musíme držet jako tým. To jsem se snažil dodržet. Šel jsem tam se správným naštváním, že jdu ukázat trenérovi, že tam patřím. Pro mě je hlavně důležité, že tým vyhrál a máme tři body. Je potěšením, že jsem k tomu velkou mírou přispěl.

Nebyl plán využít vás jako žolíka až do druhé půle i s tím ohledem, že Teplice měly zraněné hráče?

Nevím, jak to trenér zamýšlel, ale takovou roli jsem přijal a šel jsem tam odvést maximum. Nakonec se ukázalo, že to byl dobrý tah.

Rozcvičoval jste se ale už během první půle…

Erik Prekop tam měl roztržený ret. Normálně by s tím hrál, ale protože mu tekla krev, tak nemohl a muselo se to zašít. Tím, že to trvalo trochu déle, tak to bylo, jestli půjdu, nebo nepůjdu. Nakonec se vrátil dřív, než jsem tam šel. Pak se rozhodlo, že tam půjdu až o poločase.

Start jara za tři body. Vítězství Bohemky nad Teplicemi zařídil žolík Puškáč

Jaké byly vaše úkoly, když jste šel na hřiště? Obraz hry se ve druhé půli úplně změnil.

Můj úkol byl dát gól, což se povedlo dvakrát. Trošku jsme i změnili rozestavení, takže jsme hráli na jednoho hrota a dva podhroty. Jsem rád, že se to takhle zvrtlo k lepšímu a vedlo to ke třem bodům.

Druhý gól jste trknul do sítě zády k brance. Viděl jste vůbec, jak to tam krásně zapadlo?

Jánoš to centroval a já byl trochu za hráčem. Měl jsem takovou intuici, že to půjde na přední tyčku, takže jsem tam šel. Balón šel trochu za mě, takže jsem to hrál hlavou tak, že jsem to trefoval. Pak jsem viděl, jak to letí přes něho, takže jsem to tam jen tlačil očima, aby to nechytl. Za mě hezký gól.

Fanoušci pak hodně skandovali vaše jméno. Potěšilo vás to?

Hřeje to hodně. Pořád mám v živé paměti, jak se mi tady před čtyřmi roky úvod úplně nepovedl. Fanoušci nebyli na mojí straně, dneska zdá se, že už jsou. Pro mě je to určité zadostiučinění, že jim dělám radost.

Sigma obrala Spartu. Odvolaná penalta a nádherný gól nůžkami Navrátila

V jednu chvíli během zápasu jste byli i na čtvrtém místě tabulky. Sledujete hodně vaše postavení?

První tři týmy jsou odskočené, ale čtvrtý flek je hodně lákavý. Řekli jsme si, že si nebudeme dávat malé cíle. Chceme čtvrtý flek, ale jdeme do toho samozřejmě i s pokorou. Myslím, že tým se dobře doplnil o kvalitní hráče. Věřím, že tohle byl první krok k tomu.

Během zimy jste přišli o Petra Hronka s Romanem Květem, další hráči zase přišli. Jak se vám spolupracuje s novými spoluhráči?

S Květákem a Hrončusem už jsme si vytvořili symbiózu, ale odešli. Klukům to přeju. Teď si ale musíme vytvořit zase nové vazby. Na druhou stranu přišli velice dobří fotbalisté, takže nevidím důvod, proč by to nemohlo klapat dál. Je to jen o tom vytvořit si ty vazby a vyhovět si. Za vítězství jsem rád i z toho důvodu, že bylo důležité, abychom si vytvořili pohodu i v útoku. Když se budou dávat góly, tak bude pohoda větší.

Jak se hraje liga v lednu v takovém počasí?

Za mě to dobré není. Viděli jsme dvě zranění na hřišti, třetí při rozcvičce, terén není úplně dobrý, zima taky není úplně příjemná. Takhle je to ale naplánované, my to v rukou nemáme. Musíme to přijmout.

Čvančara byl v bezvědomí. Naštvaný Priske: Rozhodčí nechránil naše hráče