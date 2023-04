Fotbalisté Bohemians nezpomalují a ve FORTUNA:LIZE dál potvrzují roli jednoho z největších překvapení sezony. Nedělní přesvědčivé vítězství 4:0 nad Mladou Boleslaví bylo už jejich třetí domácí výhrou v řadě a svěřenci Jaroslava Veselého můžou teoreticky začít pokukovat i po třetí Plzni, která se trápí. Po víkendu má k dobru osm bodů.

Na hřišti plzeňské Viktorie vyhráli Bohemians na jaře 2:1. | Foto: Jindřich Schovanec

„Dokud nebude šestka jasná, tak nemůžu mluvit o jiném cíli. Pokud jdete po schodech do činžáku, taky nejdete přes čtvrté patro do druhého. Když chcete někam vystoupat, tak jdete schůdek po schůdku. Šestka není jasná, takže si nemůžeme stanovovat jiné cíle. Nebylo by to moudré ani pokorné,“ odmítl vyšší ambice trenér Veselý.

Bohemians každopádně zažívají naprosto snovou sezonu. Před ročníkem je mnozí pasovali do bojů o záchranu, klokani ale hrají skvěle a v tabulce aktuálně drží čtvrté místo. Na podzim je táhli skvělými výkony Petr Hronek a Roman Květ, kteří v zimě zamířili ke konkurenci. Jak se vypořádala s odchody lídrů Bohemka? Hraje ještě lépe!

Na jaře totiž posbírala z 11 utkání už 23 bodů a lepší je už pouze pražská Sparta! Například Slavia, která vyřadila svého vršovického soka v semifinále MOL Cupu, posbírala ve druhé části sezony o bod méně. Plzeň, která obhajuje mistrovský titul, pak pobrala bodů jen čtrnáct a před Bohemians má už jen osmibodový náskok. Proč by ji tedy Bohemians ještě nemohli dohonit?

Titul? Nikdo Spartě nevěřil. Byla by škoda, kdyby to teď nedotáhla, říká Siegl

„Máme těžký los, jedeme na Slavii, máme venku Zlín, který hraje o život, doma rozjetý Jablonec… Nemáme nic extra jednoduchého,“ vyjmenoval Veselý.

Jeho svěřenci si ale v aktuální formě můžou věřit úplně na kohokoliv, což potvrdili i v již zmiňovaném pohárovém semifinále. Klokani v Edenu hned dvakrát vedli a podruhé přišli o náskok až v sedmé nastavené minutě. V prodloužení pak už byli šťastnější sešívaní. I proto mají fotbalisté z Ďolíčku svému soupeři v lize co vracet.

„Nikdy nehrajeme na bod. Nikdy ode mě tým neslyšel, že by stačil bod. Hrajeme na vítězství, ať je to s kýmkoliv. Z týmu jsem cítil, že den po porážce byl napružený a nejradši by se Slavií hrál znovu. Všichni jsme rádi, že můžeme mít odvetu,“ řekl kouč Bohemians.

Klokani v Ďolíčku řádili. Boleslav dostala čtyři góly

Optimismus do žil mu může vlévat i výsledek z posledního kola, ve kterém klokani na domácí půdě porazili Mladou Boleslav s přehledem 4:0. „Po dlouhé době jsme měli klidné dohrání zápasu. Dobrý výsledek se ale nerodil úplně jednoduše. Byla to bitva. Myslím, že to na čtyři góly nebylo, je to kruté vůči Boleslavi,“ hodnotil Veselý.

Přestože si Bohemians proti Boleslavi zastříleli a celkově jsou čtvrtým nejproduktivnějším týmem v lize, podle jejich trenéra se základ úspěchu skrývá naopak v dobré defenzivě. Bohemians inkasovali na jaře zatím jen 12 branek v 11 zápasech, přičemž tohle číslo značně nabobtnalo domácí porážkou 2:6 se Spartou. Obranná hra jinak šlape daleko lépe než na podzim, kdy klokani inkasovali rovnou 29x.

Šílené derby. Po šestigólové přestřelce lize pořád vládne Sparta

I díky tomu mají teď odehráno o pět zápasů méně než v první polovině sezony, ale na svém kontě už mají o bod víc. A směle můžou pomýšlet i na dohnání Plzně, která se trápí a z posledních pěti utkání vyhrála jediné. Vždyť Bohemians za stejnou porci ligových utkání slavili vítězství čtyřikrát a v posledním případě remizovali v Olomouci 2:2.

„Platí stále stejná rovnice, je to takové moje heslo. Útok vyhrává jeden zápas, ale defenziva zajišťuje dlouhodobé výsledky,“ dodal Veselý.