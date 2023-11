/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šest let čekání se protáhne. Fotbalisté Baníku Ostrava ani tentokrát Spartu nezlomili. Tým Pavla Hapala sice proti úřadujícímu mistrovi na vyprodaném Městském stadionu ve Vítkovicích podal výborný výkon, měl více šancí, ale žádnou neproměnil, a tak se rozhodující stala trefa stopera Filipa Panáka ze 49. minuty, po které Slezané padli 0:1. Nadále tak platí, že pražského rivala naposledy porazili v dubnu 2018.

Atmosféra před zápasem Baník Ostrava - Sparta Praha (12. listopadu 2023). | Video: David Hekele

První poločas patřil jednoznačně domácím, kteří měli několik možností. Kubala, Buchta, ani Rigo se svými pokusy neuspěli, slovenský záložník pak byl v tutovce, jenž zlikvidoval brankář Vindahl. Sparta se naproti tomu zmohla jen na moment, kdy Kubala nakopl Zeleného, ale v odpískání penalty nakonec zabránil VAR a ofsajd. A pokutovým kopem nebylo „odměněno“ ani stažení Bouly Birmančevičem.

Úder tak přišel po pauze. Pavelkova střela byla sražena Lischkou do tyče, ale vzápětí po rohovém skóroval Panák. Navíc hned o chvíli později se na Letáčka hnal osamocený Pavelka, ale mířil mimo. Baník si pak vytvořil několik náznaků, na tribunách to jen zahučelo, ale bez úspěchu.

Tři body trefil Prekop. Bohemians v Ďolíčku udolali Karvinou

Emoce tak létaly na tribunách i mezi střídačkami. Fanoušci znemožnili poklidný odchod po vystřídání Haraslínovi, pořádnou spršku slov si pak poslali hostující asistent trenéra Luboš Loučka a vedoucí mužstva Baníku Tomáš Bernady.

Na hřišti už ale domácí nic vymyslet nedokázali a v lize podruhé v řadě prohrávají 0:1.

Odveta za pohár se povedla Vyškovu. Porazil Duklu a přezimuje první

Ohlasy trenérů

Pavel Hapal (Ostrava): "Odehráli jsme výborný zápas, ale jsme zklamaní z výsledku. Sparta měla jednu dvě šance, jednu proměnila, my více, ale nejsme produktivní. Hráli jsme nátlakově, jak jsme chtěli, hra se nám dařila, akorát bez gólu. Je to škoda, mohli jsme mít aspoň bod, možná tři. Nakonec nemáme nic. Panák si při rohu naskočil, nedostali jsme se do souboje a zakončoval sám. My měli spoustu rohů, které jsme nevyužili, standardky nám odvracel Sörensen. Chybí nám tam být trochu více agresivní."

Brian Priske (Sparta): "Máme tři body z těžkého zápasu, to je důležité. Je třeba si uvědomit, kde jsme hráli a s jakým týmem. Potkali jsme se s dobrým týmem, který si zaslouží respekt. Program měl dopad na náš výkon, na druhou stranu to nemá být omluva. Máme široký a dobrý tým a musíme si s tím poradit. Byli jsme pod tlakem, trápili jsme se v defenzivě, ale i v ofenzivě jsme snadno odevzdávali míč. V první poločase nám scházela kvalita, částečně to bylo asi tím, jakou jsme zvolili taktiku. Ale hráči bojovali jeden za druhého. Pokud bych měl ocenit jednu konkrétní věc, tak právě to, jak hráči bojovali. Jinak nám dnes po náročném programu scházela větší energie."

Máme skvělou partu, jen výsledky mohly být lepší, má jasno kanonýr Admiry Šiler

Baník Ostrava – Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 49. Panák. Rozhodčí: Petřík – Paták, Vlček, video: Černý. ŽK: Ewerton, Kubala, Lischka, Ndefe – Kuchta, Priske (trenér), Vindahl. Diváci: 15 081 (vyprodáno).

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo – Boula – Buchta, Kubala (80. Almási), Rigo (90. Frydrych), Ewerton (86. Šín) – Tanko (80. Klíma). Trenér: Hapal.

Sparta Praha: Vindahl – Panák, Vitík, Sørensen – Preciado (81. Wiesner), Pavelka, Laçi (70. Sadílek), Zelený – Haraslín (62. Karabec), Kuchta, Birmančevič. Trenér: Priske.