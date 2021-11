Čím si vysvětlujete výkon vašich svěřenců? Udělali spoustu chyb…

Asi to má víc důvodů. Jedním z nich je, že si myslím, že jsme si zápas zkomplikovali sami. Vedeme 2:0 a místo, abychom v pohodě dohráli poločas a šli do druhé půle s dvoubrankovým vedením a možná i vyšším, necháme si za minutu vstřelit branku na 2:1. Potom se zápas vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Dáme na 3:1 a za minutu dostaneme gól na 3:2. To jsou věci, které by se neměly stávat a zvlášť mužstvům jako je Sparta. To byla obrovská chyba. Zápas jsme si zkomplikovali sami. I po tom náročném programu, který máme.

Mohlo to být i kvůli podcenění? Přijel poslední tým tabulky…

Asi máte pravdu. Když jsme probírali sestavy, upozorňoval jsem hráče, že Teplice budou hrát bez tech nebo čtyřech hráčů, kteří mají tresty. Pak to vypadá tak, že může dojít k podcenění. To už se musíte zeptat hráčů, jestli něco podcenili. Já jsem je to upozorňoval a věřil jsem, že to tak nebude. Celkem jsme kontrolovali hru, ale pak jsme si zápas zkompilovali sami tím, že jsme dovolili soupeři, aby byl stále v utkání. To byla obrovská chyba.

Střídající Pulkrab dal dva góly. Jak jste byl spokojen s jeho výkonem?

Když to porovnám s Minčevem, tak hrál výrazně lépe. Splnil úlohu hrotového útočníka. Minči se chtěl víc zapojovat do hry, my jsme neměli v koncovce hráče typu Hložka, Juliše nebo Pulkraba. Minči je víc hráč do kombinace, to nám moc nevyhovovalo. Neměli jsme hráče ve vyšším postavení. To byla samozřejmě chyba, Pulkrab přišel, držel si pozici a těžil z toho tím, že dal dva góly. První víceméně sám a druhý mu připravili spoluhráči, protože byl v prostoru, kde měl být.

Co říkáte na vývoj tabulky? Jste třetí, dva body na první Slavii, bod na druhou Plzeň…

Přiznám se, že jsem čekal nahoře tři mužstva. Slovácko je obrovské a zasloužené překvapení. Nás čeká po reprepauze na Slovácku určitě těžké utkání. Pro mě je největší překvapení právě Slovácko. Postavení Plzně, Sparty a Slavie, to jsem očekával, že tak nějak bude.

Podruhé v lize jste nedali v lize penaltu. Nezvažoval jste, že byste do toho vstoupil? Neměl kopat zase Hancko?

Byli určeni tři hráči na penaltu. Mladý Krejda se rozhodl i na základě toho, že dal gól. Asi to jeho sebevědomí bylo hodně vysoké. Bohužel penaltu neproměnil. Hancko v minulém zápase penaltu proměnil. Kdyby byl na Krejdu přísnější, balon mu sebral. Hráči se rozhodli tak, jak se rozhodli. Je to na nich. V tom okamžiku ale nebyl důvod, abychom Krejdovi nevěřili. Dal gól, nehrál špatně, spousta věcí šla přes něj. Rozhodnutí nebylo špatné, že penaltu neproměnil samozřejmě špatné bylo.

Zranil se Hložek. Dostane se do hry ještě během podzimu?

Adam má zranění, ale není takové, aby ho zastavilo do konce podzimní části soutěže. Když bude k dispozici, bude trénovat. Před zápasem ho koleno tolik nebolelo. Uvidíme, jak na tom bude za čtrnáct dní.

Odstoupil Wiesner. Jak to s ním vypadá?

Stěžoval si, že pocítil píchnutí ve svalu a kvůli tomu odešel. Půjde na odborné vyšetření a pravděpodobně na magnetickou rezonanci. Po tom vyšetření se budeme rozhodovat dál.