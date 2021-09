„Byli jsme aktivní, dali více střel, ale bohužel nepřidali druhý gól. Mohlo to dopadnout lépe,“ přiznal Vrba.

Radost mu udělal útočník Drchal už ve čtvrté minutě hry. Haraslín perfektně našel Drchala a ten načal střelecký účet.„Dal jsem druhý gól a byla to jeho druhá asistence, půlka gólu jde za ním, udělal to dobře,“ těšilo Drchala. S konečným výsledkem ale už tak spokojený nebyl. „Měli jsme na to vyhrát. Uklidnil by nás druhý gól,“ potvrdil slova svého kouče.

Rychlý gól Spartě pomohla Jablonec měl plné ruce a nohy práce, aby její tlak otupil. To se postupem času podařilo a hra se srovnala. V závěru první půle měl na hlavě srovnání Čvančara, na opačné straně hřiště neuspěl v nadějné pozici Hložek.

Jestli trenér Vrba o přestávce kladl svým hráčům na srdce, že musí přidat uklidňující druhý gól, stal se pravý opak. Z druhé půle neuběhly ani tři minuty a po perfektním centru Kroba a přesné hlavičce Čvančary bylo srovnáno.

S domácími to trochu otřáslo, ale pomohlo jim střídání. Do hry nastoupil Karlsson a aktivita byla opět na sparťanské straně. Jablonec v závěru jen bránil, ale tlaku odolal a mohl nakonec slavit cenný bod. „Ze Sparty je každý dobrý, takže jsme spokojení,“ usmíval se jablonecký lodivod Petr Rada. „V úvodu jsme neměli pohyb, nebyli důrazní, ale od dvacáté minuty jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem,“ dodal.

„Nebyli jsme ve finální fázi přesní, nic nám tam nepadlo,“ hledal příčiny bodové ztráty Vrba.

Sparta Praha - FK Jablonec 1:1 (1:0)

Branky: 4. Drchal - 48. Čvančara. Rozhodčí: Orel - Caletka, Antoníček - Štěrba (video). ŽK: Pavelka, Vindheim, Karlsson, Karabec - Zelený, Čvančara, Kratochvíl, Krob, Kubista, Houska, Považanec, Malínský. Diváků: 8115.

Sparta: Nita - Vindheim, Čelůstka, Hancko, Wiesner - Pešek (56. Karlsson), Pavelka, Hložek, Sáček (89. Souček), Haraslín - Drchal (61. Karabec).

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (80. Martinec) - Pleštil (55. Malínský), Houska, Kratochvíl, Pilař (80. Vaníček) - Čvančara (60. Nešpor).