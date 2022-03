Pražanům vedoucí gól nalil čerstvou krev do žil a blízko k dalšímu gólu měl po povedené střele Mareček. Fryšták míč vyrazil na roh.

Místo důležitého navýšení náskoku ale přišlo nečekané vyrovnání. Köstl nebyl při bránění Šašinky příliš důrazný a ten přehlavičkoval vyběhnuvšního brankáře Bačkovského.

V 60. minutě se hosté radovali podruhé, ale trefu Kalabišky zhatil praporek signalizující ofsajd. Slovácku to ale vadit vůbec nemuselo, hned čtyři minuty poté se zblízka prosadil Sadílek.

"Dostaneme se do vedení a místo toho, abychom ho navýšili, nebo s ním aspoň dohráli, dáme si v podstatě polovlastní gól, a to nás srazí. Potom ve druhém poločase přijde trochu nervozity, inkasujeme a závěr dohráváme v křeči. Ztratíme tři body v zápase, který jednoznačně máme vyhrát. Jaký je na to recept? Dohrát to s čistým kontem, když se dostaneme vcelku lehce do vedení. Bohužel momentálně to nedokážeme, protože chyby, které děláme v obraně, se nám pořad opakují a nedokážeme si s tím teď poradit," kroutil po zápase hlavou trenér Bohemians Luděk Klusáček.

"Prohrávali jsme 0:1 zcela zaslouženě. Do 25. minuty jsme se trápili a opravdu tam nebyla ani agresivita. Dostali jsme se z toho až vstřeleným gólem. Přestože jsme si v poločase říkali, že do druhého musíme líp vstoupit, tak jsme nevstoupili. Zase to mělo stejný scénář v tom, že jsme se z toho vymanili, tentokrát jsme neinkasovali, a naopak jsme my dali gól a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Jsem za to rád, protože na tomhle terénu to otočit je velice složité," doplnil jej kouč Slovácka Martin Svědík.

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:2 (1:1)

Branky: 9. Puškáč z pen. - 33. Šašinka, 64. Sadílek. Rozhodčí: Krejsa - Hrabovský, Šimáček - Julínek (video). ŽK: Petrák - Šimko, Svědík (trenér), Kalabiška. Diváků: 3988.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Krch, Křapka, Vondra (69. Ugwu) - Mareček (77. Beran), Petrák - Dostál, Květ, Hronek (77. Vaníček) - Puškáč.

Slovácko: Fryšták - Šimko, Daníček, Hofmann - Reinberk (72. Tomič), Sadílek (87. Divíšek), Ljovin, Havlík, Kalabiška - Jurečka, Šašinka (81. Vecheta).