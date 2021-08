Sparta ještě nikdy v historii první ligy nevstřelila pod Ještědem víc než tři góly. Až do dneška: Letenští ve druhém poločase proměnili duel 2. kola na stadionu libereckého Slovanu v rudou exhibici a odvezli si tři body za vítězství 5:0.

„Jsme za to obrovsky rádi. Už v prvním poločase jsme hráli dobře, zápas jsme měli pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme dotáhli i finální fázi,“ řekl záložník Ladislav Krejčí starší (jeho mladší jmenovec nehrál kvůli zranění).

Trenér Pavel Vrba udělal v základní sestavě po pohárovém postupu přes Rapid Vídeň několik změn, poprvé se v základu Sparty objevil třeba obránce Filip Panák. V útoku dostal šanci Lukáš Juliš, Adam Hložek byl jen na lavičce.

„Těšil jsem se strašně, bylo to dlouhý. Po té poslední operaci jsem se na to už chtěl vykašlat,“ řekl Panák, který na Letnou přišel už v únoru 2019, svého debutu v áčku se ale kvůli vleklým zdravotním trablům dočkal až nyní.

Hosté měli od začátku převahu, kterou v 25. minutě zúročil Jakub Pešek. Krásně se opřel do Wiesnerova centru, ale svůj gól příliš neoslavoval – do Sparty totiž přišel právě z Liberce. Další šance Pražanů (držení míče měli přes 70 procent) změnu skóre nepřinesly.

Druhý poločas se změnil v demolici

Klíčovým okamžikem byla 52. minuta, v níž Theodor Gebre Selassie kopl do obličeje Michala Sáčka a byl po druhé žluté kartě vyloučen. Podle dostupných statistik šlo pro navrátilce z německé Bundesligy o první červenou kartu v profesionální klubové kariéře (před pěti lety byl jednou vyloučen v dresu reprezentace).

„To byla velká pomoc, naštěstí nám to tam pak napadalo,“ poznamenal Krejčí.

Přesilovka Sparty se brzy proměnila v demolici bezmocných domácích. Postupně se mezi střelce zapsali v rychlém sledu střídající Hložek, Adam Karabec z penalty nařízené za faul na Hložka, Ladislav Krejčí st. a nakonec i Filip Souček.

„Od první minuty jsme drželi zápas ve svých rukou, kombinovali jsme, byli jsme silní na balonu. Do ničeho jsme Liberec až do konce nepustili. Byl to prostě povedený zápas,“ pochvaloval si Panák.

Výsledek 0:5 znamenal pro Liberec nejtěžší domácí porážku v nejvyšší soutěži, Spartu naopak poslal do čela tabulky se šesti body ze dvou zápasů a celkovým skóre 8:2. Zajímavost: osm sparťanských gólů má na svědomí osm různých střelců…

Liberec je zatím bez bodu a bez jediné vstřelené branky poslední.

„V prvních dvou zápasech sezony jsme narazili na mimořádně těžké soupeře, v době, kdy zdaleka nejsme v nějaké formě. Zároveň jsme za obě kola protočili prakticky všechny hráče, které máme k dispozici. Uvidíme, jak pojedeme dál,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Výsledky sobotních zápasů 2. kola FORTUNA:LIGY



FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 3:0 (2:0)

Branky: 14. a 79. Škoda, 11. Fila. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotalík - Hocek (video). ŽK: Douděra - Kratochvíl, Pilař. Diváci: 2471.



Sigma Olomouc - FK Pardubice 3:2 (2:1)

Branky: 8. Vepřek, 45. Zifčák, 52. Hála - 20. Toml, 77. Solil. Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Dresler - Julínek (video). ŽK: Beran, Cadu (oba Pardubice). Diváci: 2465 (omezený počet).



MFK Karviná - FC Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branky: 25. Sinjavskij - 5. Dvořák. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Podaný - Proske (video). ŽK: Tavares - Klíma, Prekop, Urma, Koubek (trenér). Diváci: 2053.



Slovan Liberec - Sparta Praha 0:5 (0:1)

Branky: 25. Pešek, 62. Hložek, 66. Karabec z pen., 70. Ladislav Krejčí I, 79. Souček. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Vlček - Pechanec (video). ŽK: Gebre Selassie, Chaluš. ČK: 54. Gebre Selassie (všichni Liberec). Diváci: 5000 (omezený počet).