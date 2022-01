Myslím, že se neustále posouváme. Do jarní části jedeme po dlouhé době s tím, že působíme na všech třech frontách. Z tohoto pohledu je to jistě pozitivní. Zaznamenali jsme však i varovné signály. Například zápasy s Plzní či na Slovácku. Duel na Slovácku byl pro mě šok. Na podobné zaváhání nebude v jarní fázi prostor. Na nás je, abychom si analyzovali, proč se tak stalo. Budeme se soustředit na detaily, abychom se vyhnuli zmíněným varovným signálům. Když jsme se dostali do krizových momentů, tak jsme se z nich ale uměli dostat, což ukázalo sílu týmu a velmi mě to potěšilo. Cílem však je, abychom se takovým momentům vyvarovali.

Ve čtvrtfinále MOL Cup se Slavií

Od začátku je náš program zajímavý a lidé se mají na co těšit. Čekají náš Budějovice, Plzeň, derby či Partizan. Není se však čeho bát. Naopak to beru jako obrovskou příležitost pro hráče se ukázat a potvrdit, že na Spartu mají a zároveň ukázat sílu Sparty.

Prodloužení smlouvy trenéra Pavla Vrby

S trenérem se bavíme každý den o všech situacích včetně této.

Konferenční liga: Šance proti Partizanu

Cítíme šanci, že můžeme postoupit dál. Totéž si určitě myslí i Partizan. Pro nás jde o přijatelný los. I když je Partizan v domácí soutěži dominantní, určitě je to soupeř, přes kterého budeme chtít postoupit.

Los MOL Cupu: Derby pražských "S" už ve čtvrtfinále, Bohemka proti Hradci

Prodlouží Dočkal smlouvu?

S Dočkalem jsem mluvil, když měl zranění během září. Myslím si, že je v tom rozumný. Jasně jsme si řekli, že čas na prodloužení smlouvy bude na jaře. Pro něj je nyní zásadní udělat dobrou přípravu. Během jara si tuto situaci vyhodnotíme. Se všemi hráči se bavíme na pravidelné bázi.

Kritika brankáře Nity, že málo hraje

Jeho rozhovor byl v pár momentech nešťastný. Nemám problém, když někdo řekne, že není spokojen s tím, že nehraje. Každý chce samozřejmě hrát. Některé výroky ale byly naprosto zbytečné. My z toho ale neděláme vědu. Trenér si s ním vše vyříkal a mají před sebou čistý stůl. My nechceme, aby odcházel a on nepožádal o přestup.

Chce Sparta Sora z Baníku?

Jedná se o hráče, kterého si nelze nevšimnout. Baník má však víc hráčů, kteří jsou pro nás zajímaví, a totéž platí i naopak. Jedná se o klasický fotbalový byznys. Ostrava si ohodnocuje své hráče, my zase své. Vztahy mezi námi jsou naprosto korektní.

Sparťané za sebou mají testy. Od středy vyběhnou do zimní přípravy

Může Hložek odejít už v zimě?

Jsme připraveni na eventuální doplnění kádru na všechny pozice. Ve fotbale musíte být neustále připraveni, nikdy nevíte, co se může stát. Pro mě je důležité, abych měl spokojeného trenéra, který má kádr, jaký chtěl mít. Dobrý příklad je Haraslín, který se líbil trenérovi a když se naskytla šance, tak jsme ho získali a on se uchytil. Důležitou roli však hrají i finance. Hložek je náš hráč a doufám, že to tak i zůstane, přičemž je jasně nejlepší hráč v lize. Říkám to cíleně, protože vím, že to zvládne a nic to s ním neudělá. Čekám, že bude dávat mnohem víc gólů než na podzim. Nechceme o něj nyní přijít, a proto jsme ochotní se bavit o jeho odchodu až v létě.

Jak jsou na tom zranění hráči?

Čelůstka, Gabriel a Panák jsou už stoprocentně fit a všichni normálně trénují s týmem. Hancko, Højer a Juliš začali s týmem částečnou přípravu. Je možné, že ještě nebudou hrát s Chrudimí. U nich je cílem, aby byli nachystáni do Španělska.

Přišel útočník Čvančara

Bavili jsme se, že nám chybí určitá typologie hráče vpředu, přičemž Tomáš ji naplňuje. Je to větší hráč, který dokáže střílet góly z každé situace, a také je pohybový, mladý a má potenciál. Je to na něm, jak se chopí šance.

Drchal opouští český fotbal. Půl roku bude hostovat v Drážďanech