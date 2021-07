Po jednom z tréninků v rakouském Bad Kleinkirchheimu usedl před kameru klubového webu a povídal o své kariéře i o otci.

"Nikdy nás do fotbalu nenutil. Trávili jsme hodně času na stadionu, ale já si užíval spíš vipky a rauty. To spíš brácha byl fanatik," říká. V dětství se rozhodovalo mezi fotbalem a tenisem. "V Německu jsme chodili do školy, hráli fotbal a ten nám šel. Kdyby ne, třeba bychom u něj nezůstali a hráli tenis, který jsme také zkoušeli. Táta nás do ničeho nenutil, ale mám z čeho čerpat. Mít ho za zády je obrovské plus a výhoda, kterou třeba jiní kluci nemají."

Dříve prý dnes osmačtyřicetiletý Petr dával synům rady častěji. "Teď si to nechává spíše pro sebe, už ví, že jsme dospělí. Řekl nám toho hodně a teď je na nás, jak si to přebereme a jak k tomu postavíme," vypráví.

Maminka je pochopitelně také velkou fanynkou. "Fotbal sleduje, ale pořád je to mamka, tak se ptá na to, jestli nám na soustředění dobře vaří a jestli se mažu opalovacím krémem, abych se nespálil," směje se Adam.

Dojde i na jeho bratra Šimona, který odešel do Plzně. "Brácha loď opustil a nevíme, jestli je možné se nalodit zpátky," míní. "Já hodlám ve Spartě zůstat co nejdéle, když o mě bude zájem. Věřím, že prací a dobrým výkonem budu prospěšný," přeje si.

A možná se dočká i vzájemného souboje proti bratrovi. "Na hřišti bychom si nedali nic zadarmo, ale kdyby ho třeba někdo zničil sprostým faulem, nenechal bych to být. Rodinná vazba je silnější než týmová. Vždy chci vyhrávat, ať jde o fotbal nebo o karty, ale v duchu fair play," tvrdí.

V posledních letech hraje většinou v obraně. "Kdo nemá fleka, hraje beka," směje se. "Býval jsem i útočník a z každého turnaje si vozil sošky. Pak se ale vše změnilo, všichni dospěli a já byl pořád dítě. Naštěstí už mi vousy také začínají růst, jsem rád. (směje se) Za béčko jsem se střídal v obraně nebo na křídle, dal jsem i nějaké góly. Sice to byli haluzáci, ale počítají se," pokračuje v úsměvném povídání.

Jeho hlavním cílem teď bude probojovat se na stálo do sparťanského áčka. "Soustředění je pro mě plus, užívám si to. Dává mi to víc, než být v béčku. Ale nemohu říct, že jsem spokojený, zatím jsem týmu nic nedal," říká.

Ve volném čase má koníčka, který není u mladých fotbalistů nějak rozšířenější. Přírodu.

"Začal jsem se v přírodě nacházet kolem sedmnácti let. Rád se procházím, sázím stromky, zajímám se o hospodářství, jak funguje ministerstvo životního prostředí, snažím se aktivně pomáhat. V přírodě jsem šťastný," přiznává. "Příroda neublíží, nevyvolává stres, naopak z něj pomáhá uniknout.

V tomto duchu pomáhá i tátovi. "Jsem správce areálu a zvelebuju bývalý uhelný důl, kde má táta firemní zázemí. Dělám obrovskou revitalizaci, sad, tůňky pro obojživelníky. Dál je v plánu bohatý luční porost pro život hmyzu. Rozrůstá se to," dodává.

Celá jeho rodina i sparťanští fanoušci mu určitě přeje, ať se mu na zeleném trávníku daří v kopačkách i v pracovních rukavicích.