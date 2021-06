Třicetiletý útočník má v tuzemské nejvyšší soutěži na kontě šestašedesát branek. V uplynulé sezoně ale přidal pouze jedinou. Při pohledu na jeho „vytížení“ v zápasech severočeského klubu to není až takové překvapení.

V základní jedenáctce trenéra Rady se bývalý reprezentant do 21 let neobjevil ani jednou. Celková minutáž devítky startů pak nedosahuje ani délky jednoho zápasu.

Od nové sezony by rodák z Prahy, který ale vyrůstal v Benátkách nad Jizerou, rád znovu nastupoval pravidelně. Pomoci mu má angažmá v Ďolíčku, kam přichází na roční hostování bez opce.

„S Honzou i sportovním vedením Jablonce jsme se shodli na potřebě zvýšit jeho zápasové vytížení a využít jeho zkušeností i neoddiskutovatelných střeleckých schopností,“ uvedl Viktor Kolář z agentury SPORT INVEST, která hráče zastupuje.

„Bohemians v čele s trenérem Klusáčkem pak dlouhodobě projevovali o jeho služby zájem, klub navíc prožil výbornou sezonu s historickou bodovou šňůrou a především s atraktivním herním projevem. Honza je útočníkem v nejlepším věku s obrovskou touhou prokázat své schopnosti na hřišti,“ doplnil Kolář.

Bohemka je pro Chramostu čtvrtou prvoligovou adresou. Ještě z Mladé Boleslavi si v sezoně 2014/15 jako host odskočil pro mistrovský titul do Plzně, na západě Čech jej ve větším rozletu přibrzdilo v jarní části zranění. V únoru 2018 pak přestoupil do Jablonce, z jehož sestavy se ale v posledním roce zcela vytratil.

Chramostova specialita? V nových týmech se střelecky prosadil vždy hned v prvních zápasech o mistrovské body. Jak se uvede u Botiče?

Lákadlem evropské poháry

Opačným směrem zamířil na roční hostování s opcí na případný přestup třiadvacetiletý ofenzivní záložník Antonín Vaníček. S Jabloncem se může těšit také na účast v prestižní Evropské lize.

„Těším se moc, je to pro mě určitě velký krok dopředu. Těším se na Jablonec, těším se na zápasy a těším se na boj o evropské poháry. Doufám, že se předvedu v co nejlepším světle,“ uvedl po podpisu smlouvy člen národního týmu z evropského šampionátu do 21 let Antonín Vaníček.

V lize zatím do osobních statistik připsal 99 zápasů, 6 branek a 14 asistencí - vše pouze v dresu Bohemky. Pod Ještěd se těší. „Evropa byla obrovské lákadlo. Vždycky jsem snil o tom, že si něco takového zahraju. Teď se to snad podaří,“ věří.