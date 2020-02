Lepší tým totiž momentálně v tuzemsku není.

„Čeká nás ale jiná Slavia, než se kterou jsme se potkali na podzim. Pořád samozřejmě má svoji kvalitu. Respekt k soupeři je, ale určitě ne strach,“ tvrdí na klubovém webu stoper Slovácka Michal Kadlec.

Podle něj se vedoucího týmu FORTUNA:LIGY nemusí Moravané vůbec bát.

„Je pravda, že Slavia s velkým náskokem vede ligu, ale v zimě u ní došlo k určitým změnám v kádru a ono vždycky chvilku trvá, než si to sedne. Na podzim nás v Edenu přehrála a zaslouženě zvítězila, ale doma si to můžeme rozdat s každým, což jsme dokázali například v podzimním zápase s Plzní,“ uvedl Kadlec.

Navíc sešívaní po zimní přestávce přišli o letošní neporazitelnost, když v Ďolíčku podlehli Bohemians 1905.

„Hned první jarní kolo nám ukázalo, že jsou k poražení,“ prohlásil zkušený obránce.

Aby se podařilo skolit účastníka Ligy mistrů, musí ale všichni hráči podat maximální výkon a hlavně zlepšit útočnou fázi. Slovácko totiž v jarní části zatím neskórovalo.

„Sice jsme branku ještě nevstřelili, ale do šancí jsme se dostávali. Na videu jsme si to rozebírali a viděli jsme, že některé situace jsme měli řešit jinak. Věřím, že jsme si to vybrali v prvních dvou zápasech, a že teď nám to tam zase začne padat. V minulosti jsme dokázali, že branky střílet umíme,“ říká Kadlec.

Slavia si zvedla náladu před týdnem doma proti Opavě. Červenobílí v Edenu vyhráli i jedenáctý duel v letošní sezoně a celkem doma v nejvyšší soutěži nenašli přemožitele už 26 zápasů.

Slávistický brankář Kolář vychytal šestnáctou nulu v ligovém ročníku a pouze jedno čisté konto ho dělí od vyrovnání rekordu Zdeňka Jánoše ze sezony 1996/97 a Petra Čecha z ročníku 2001/02.

„Každé utkání je samozřejmě jiné. Kdyby Slavia na Bohemce vyhrála, nic by se pro nás neměnilo,“ přemítá Kadlec. „My chceme doma uspět v každém zápase a já se na to dívám spíš tak, že se ukázalo, že je možné Slavii porazit,“ doplňuje bývalý reprezentant.

Bývalý hráč Sparty, Leverkusenu či Fenerbahce Istanbul věří i v podporu fanoušků. Městský stadion Miroslava Valenty by měl být stejně jako při utkání s Baníkem zaplněný.

„Doufám, že zase přijde hodně diváků, poženou nás dopředu, a že se jim odvděčíme nějakou tou brankou. Přál bych si, abychom po zápase mohli společně slavit, a aby fanoušci odcházeli ze zápasu spokojení,“ dodal.