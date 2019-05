Slávisté šli do utkání na hřišti Baníku s tím, že jim remíza stačí k zisku titulu bez ohledu na výsledek z Liberce, kde se představil jejich jediný konkurent z Plzně. V samotném zápase ale byli o poznání aktivnější než domácí fotbalisté. V úvodním dějství si vypracovali několik solidních příležitostí, dvakrát Souček ani Traoré ale skóre otevřít nedokázali.

Oslavy až příští týden

K tomu byl blízko v jednapadesáté minutě Hušbauer, Laštůvka ale míč vytěsnil mimo branku. O pár minut později se už slávisté začali radovat, ale euforie záhy skončila poté, co asistent rozhodčího zvedl ofsajdový praporek. V závěru pak nakonec slávistům i zatrnulo, to když Kuzmanovič napřáhl z dálky, ale naštěstí pro Pražany poslal míč jen těsně nad bránu Kolářovy brány. O chvíli později už mohly naplno propuknout mistrovské oslavy.Ty ale musí slávisté zatím krotit, ve středu je totiž ještě čeká repríza nedělního utkání, tentokrát pod hlavičkou pohárového finále. Nějaké to pivo ale přece jen kouč Trpišovským hráčům v neděli večer povolí. „Dneska určitě, ale zítra máme normálně trénink. Ve středu nás čeká pohár o trofej, kterou chceme získat," řekl pro televizi O2 Sport po utkání.

„Je to spíš úleva, že jsme to definitivně zvládli. Plzeň je těžký soupeř a nikdy nevíte, co se může stát," oddechl si kouč Slavie. Plzeňským fotbalistům nepomohla k naději na titul ani výhra v Liberci. Tu zařídili svými góly Hořava, který se trefil už v sedmé minutě, a Hrošovský, jenž v závěru proměnil pokutový kop. V posledním nedělním utkáním porazila Sparta Jablonec 2:0 brankami Štětiny a Zahustela.



Radost ze zisku titulu měl pochopitelně i Jaroslav Tvrdík. „Fantastická sezóna. Neskutečný zápas se Sevillou, fantastický obrat v Genku, vyrovnaný zápas v Chelsea," vyjmenovával ty nejhvězdnější momenty úspěšného tažení. Brzy se však fanoušci začnou ptát, jaké posily do Edenu pro příští ročník přivede. „Pro nás největší posilou bude udržet současný kádr. Strašně důležité by pro nás bylo, abychom udrželi Tomáše Součka," vyslovil přání nejednoho slávisty.



A jak to vidí s oslavami slávistický boss? „Oslavy necháme na příští týden. Double je jeden z našich snů. Myslím, že oslava v Edenu příští týden bude fantastická," předpovídá.