Už po deseti minutách klokani z Vršovic zaskočili favorita, když Hronkovo střelu jemně za Holcova záda tečoval Pavelka. A s domácími mohlo být ještě hůře, Beranovu střelu dorážel Kovařík a trefil břevno. Branková konstrukce se v první půli rozezvučela i na opačné straně, těsně před odchodem do šaten trefil tyč Daněk.

Do druhého poločasu nastoupili sparťané aktivně a odměnou jim bylo vyrovnání v 52. minutě - ve třetím zápase v řadě se prosadil Čvančara. Při jeho gólové střele se ale srazily jeho kopačky s Karabcovými a ten musel odkulhat do šatny a zápas pro něj skončil.

Sparťanský trenér Priske prostřídal i další hráče a tlak jeho svěřenců se stupňoval, ovšem bez vyložených šancí. Hrálo se převážně na půlce Bohemians, ale na výsledku se už nic nezměnilo. Kapitán hostů Josef Jindřišek měl dvojnásobný důvod k radosti, zápas byl totiž jeho jubilejní 400. v nejvyšší soutěži.

Tomáš Čvančara se raduje z vyrovnávacího gólu do sítě Bohemians.Zdroj: ČTK"Začali jsme hrát pozdě. Nedokážu hned z hlavy po utkání identifikovat, čím to bylo. Rozdíl mezi první a druhou půlí byl úplně jednoznačný. V kabině jsme si něco řekli, ale měli jsme takhle hrát už od začátku. Z brejku dostaneme gól a potom se to strašně těžko dohání," rozčiloval se po utkání sparťanský bek Jan Mejdr.

Na straně hostů bylo pochopitelně veseleji. "Velmi dobře jsme do utkání vstoupili. Minimálně 30 minut jsme domácí do ničeho nepustili, první střelu měli kolem 25. minuty. Tam ležel klíč k utkání, abychom z něho vydolovali víc než jen bod, protože tam byly situace na to, abychom přidali druhý, možná i třetí gól. Ke konci poločasu se dostali do tlaku domácí, přenesli si ho i do druhého poločasu, kdy vyrovnali. V jednu chvíli jsme se dostali pod ohromný tlak, skákali jsme do střel a přežili jsme velké příležitosti. Na druhou stranu jsme tam i my párkrát zahrozili, ale už to nebylo takové jako v prvním poločase. V kontextu toho musíme bod brát, je zasloužený," uznal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Sparta - Bohemians 1:1 (0:1)

Branky: 52. Čvančara – 10. Hronek. Rozhodčí: Orel - Kubr, Kříž. ŽK: 29. Sørensen – 82. Hála. Diváků: 17305.

Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Pavelka, Sadílek (74. Sáček) - Daněk (83. Fortelný), Karabec (56. Juliš), Jankto (74. Minčev) - Čvančara. Trenér: Priske.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Beran (57. Mužík), Kovařík (70. Krch) - Hronek (81. Koubek), Jánoš (57. Petrák) - Puškáč (71. Hála). Trenér: Veselý.

