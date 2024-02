Fotbalisté Slavie si do tabulky FORTUNA:LIGY připsali ve 22. kole tři body za vítězství 3:0. Hosté se ale v Edenu dlouho drželi náporu sešívaných a poprvé kapitulovali až v 66. minutě, kdy se trefil Mojmír Chytil. Ten se během následujících sedmi minut trefil ještě dvakrát.

Slávisté vyhráli posedmé z posledních osmi kol a z druhého místa neúplné tabulky ztrácejí bod na Spartu, která má ale k dobru večerní utkání na Slovácku. Za týden se Vršovičtí představí v derby na Letné, předtím ještě ve středu přivítají pražského rivala ve čtvrtfinále domácího poháru. Pardubičtí na jaře ve čtvrtém duelu poprvé prohráli a jsou v tabulce třináctí.

Slávistický trenér Trpišovský před nadcházejícími derby v úvodu šetřil několik opor. Do základní sestavy nenasadil jednoho z kapitánů Holeše, Chytila ani Provoda. Poprvé na jaře naskočili stoper Vlček a uzdravený záložník Zafeiris, v útoku pak dostali šanci Tijani s Van Burenem.

Pražané podle předpokladů od začátku diktovali tempo hry, ale nedařilo se jim ve finální fázi. V 18. minutě kryl Tijaniho přízemní střelu brankář Budinský, který si za chvíli poradil i tvrdou ranou v podání Wallema.

Norský záložník byl velmi aktivní. V 36. minutě se zbavil obránce, pardubického gólmana ale neprostřelil. Krátce nato trefil Van Buren v souboji ve výskoku do hlavy Daňka, sudí Radina ale faul neodpískal a nezasáhl ani videorozhodčí. V závěru dlouhého nastavení první půle pak hlavičkoval kousek vedle Tijani.

Do druhého dějství Trpišovský nasadil Chytila a Provodem a za hry stáhl Van Buren se zraněným Zafeirisem. Slávisté pokračovali v náporu, ve 47. minutě se ale neprosadil Tijani a Ogbua vychytal Budinský.

Domácí kouč pak poslal na trávník další dva střídající hráče Masopusta se Zmrzlým a favorit krátce nato otevřel skóre. Masopust nacentroval z pravé strany a Chytil hlavičkou zblízka překonal Budínského.

I na dalších dvou gólech se podíleli střídající hráči. V 72. minutě Ševčík kolmicí vysunul Provoda, jehož ještě pardubický brankář vychytal, ale dorážející Chytil už zblízka doklepl balon do sítě. Za další dvě minuty pak český reprezentant a někdejší pardubický útočník dokonal svůj premiérový hattrick v nejvyšší soutěži poté, co po přihrávce zleva od Provoda z první překonal Budinského.

Chytil skóroval třikrát za osm minut a vyrovnal nejrychlejší hattrick v samostatné ligové historii. Někdejší sparťanský útočník Siegl se v březnu 1994 při vítězství 4:0 nad Duklou prosadil mezi 80. a 88. minutou. Chytil se v tomto ročníku nejvyšší soutěže trefil desetkrát a na lídra tabulky kanonýrů plzeňského Šulce mu chybí už pouze gól.

Slávisté dohrávali zápas v pohodě a mohli přidat ještě minimálně jednu branku. V 78. minutě ale Tijani trefil tyč a chvíli nato zasáhl Budinský proti Zmrzlému, jenž si prvního soutěžního gólu za Pražany nedočkal.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Před zápasem jsem říkal, že ho nesmíme podcenit. Věděli jsme, že zápas nebude jednoduchý, což se ukázalo. Soupeř byl v první půli hodně zaměřený na defenzivu, kompaktní, zavíral prostory, ale stálo ho to hodně sil. Celý zápas jsme měli velkou převahu, kterou jsme v první půli bohužel nedokázali zúročit gólem. Poslední třetinu hřiště, vápno a rohy jsme neřešili dobře. Do druhého poločasu nám hodně pomohli nám všichni střídající hráči. Nejen Mojmír, který dal tři góly. Jako klíčový vidím výkon Masa (Masopusta) na šestce, kde se nám zranil Zafeiris. Pardubice stál zápas strašně sil a po prvním gólu se nám najednou otevřely prostory. V takových zápasech je důležité, abyste zůstali trpěliví a nepustit soupeře do šance nebo ke gólu. Nakonec se nám to povedlo strhnout na naši stranu."

Radoslav Kováč (Pardubice): "Škoda že jsme dostali první branku v 70. minutě. Do té doby jsme se nějakým způsobem drželi, i když Slavia samozřejmě měla převahu. V organizaci hry jsme to měli slušné, dobře jsme vyplňovali prostory, těžko se jim do nás dostávalo. Ale čekal jsem, že budeme mít trochu lepší kvalitu na míči. Umíme hrát daleko lépe. Ale síla Slavie je velká. Rozhodlo podle mě hlavně střídání, Provod, Chytil, Masopust. Přišla kvalita z lavičky, která se podílela na těch třech gólech. Myslím, že rozhodující byl první gól. V závěru nám došly síly. Byla to velká škola pro všechny hráče, viděli, že na sobě musejí neustále pracovat."

Slavia Praha - FK Pardubice 3:0 (0:0)

Branky: 66. 72. a 74. Chytil. Rozhodčí: Radina - Váňa, Leška - Petřík (video). ŽK: Patrák, Surzyn, Hlavatý (všichni Pardubice). Diváků: 17562.

Slavia: Mandous - Vlček, Ogbu (70. Holeš), Zima - Douděra, Ševčík, Zafeiris (46. Provod), Diouf (63. Zmrzlý) - Wallem (63. Masopust) - Van Buren (46. Chytil), Tijani. Trenér: Trpišovský.

Pardubice: Budinský - Mareš, Kukučka (76. Tischler), Chlumecký, Surzyn - Solil, Kissiedou (76. Vacek), Hlavatý - Daněk (84. Míšek) - Patrák (76. Sychra), Krobot (68. Zlatohlávek). Trenér: Kováč.