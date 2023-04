Emoce, napětí, góly. Semifinále MOL Cupu mezi Slavií a Bohemians mělo úplně všechno. Lídr tabulky proti rivalovi ze stejné městské čtvrti musel dvakrát dotahovat, v sedmé nastavené minutě druhého poločasu ale srovnal a v prodloužení si zajistil vítězství 3:2. „Chtěl bych vyzdvihnout zápas jako takový. Měl tempo, byla to reklama na fotbal se vším všudy. Musel se líbit i nestrannému divákovi,“ pochvaloval si po utkání asistent trenéra sešívaných Jaroslav Köstl.

Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu Slavia Praha - Bohemians Praha 1905, 5. dubna 2023, Praha. | Foto: ČTK

„Oceňuji i hru Bohemky, která nezalezla, jejich brejky nám dělaly problémy. My do toho vstoupili dobře, drželi jsme se na míči, měli náznaky, pak nás ale rozhodil gól, chvíli jsme se z toho dostávali. Ve druhém poločase jsme pak místy měli až drtivou převahu, sami jsme ale několik velkých šancí neproměnili a naopak inkasovali. V nastaveném čase nás vysvobodil Linži (Ondřej Lingr), v nastavení pak přetrvávala naše dominance a nakonec jsme vyhráli. Pochválit bych chtěl nás, Bohemku i fanoušky obou táborů,“ dodal Köstl.

„V první půli jsme hráli velmi dobře. Branek jsme mohli dát více než jen jednu. Vývoj bychom si tím usnadnili. Po nástupu do druhé půle jsme byli pod velkým tlakem. Hru se nám povedlo vyrovnat po přeskupení řad. Dali jsme i gól a podruhé vedli. Je obrovská škoda, že jsme nedokázali dovést zápas do vítězného konce. Inkasovali jsme gól z posledního rohu, vlastně v nastavení nastaveného času. To vždycky bolí. V prodloužení už nám došly síly,“ litoval kouč klokanů Jaroslav Veselý.

Jeho tým potvrdil skvělé výkony z aktuální sezony FORTUNA:LIGY i v poháru a lídra tabulky pořádně trápil. Už ve 14. minutě otevřel skóre Erik Prekop, ale o pouhých devět minut později smazal rozdíl David Douděra. Bohemians si vzali vedení zpět v 84. minutě gólem Martina Hály, jenže ani tentokrát náskok neudrželi. Sudí nastavil pět minut, které kvůli zdržování ještě nastavil, a v sedmé nastavené minutě udeřil Ondřej Lingr. V prodloužení pak rozhodl o výhře sešívaných Václav Jurečka.

„Spálil jsem předtím spoustu šancí, ale nakonec mi to tam spadlo. Snažil jsem se hlavně trefit bránu, naštěstí jsem to nepřestřelil. Můj výkon nebyl optimální, ale mám obrovskou radost, že jsme ve finále,“ komentoval rozhodující situaci pro klubový web Jurečka, který neopomněl pochválit domácí fanoušky, kteří hnali Slavii za vítězstvím.

„Fanoušci nás strašně tlačili dopředu, je vidět, že před nimi hrajeme úplně jinak, než tomu je venku. Byli fantastičtí, moc jim za to děkuju. Věřili nám až do konce, my jsme jim oplatili důvěru. Potěšili jsme je výhrou a postupem,“ těšilo ho.

„Zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli, byl to strašně těžký zápas, dvakrát jsme dotahovali jejich vedení. Udělali jsme si to strašně těžké, ale ukázali jsme sílu našeho týmu,“ spadl Jurečkovi kámen ze srdce.

Slavia se tedy v pohárovém finále střetne s pražskou Spartou, která v semifinále porazila České Budějovice 2:0.

„Nezlobili bychom se, ani kdyby to finále bylo s Bohemkou, tenhle zápas měl také úplně všechno. Jedeme ale na Spartu, bude to zápas dvou nejlepších týmů v Česku, rozdáme si to s nimi na férovku, věřím, že se dobře připravíme. Čekají nás s nimi do konce sezony ještě tři zápasy, doufáme, že všechny zvládneme,“ uvedl k nadcházejícím utkáním Köstl.

