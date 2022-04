Na první gól se čekalo až do závěru první půle. Hanč fauloval Ousoua a z penalty vstřelil důležitý uklidňující gól Provod. "Hráli jsme dobře a chtěli si zápas dobře otevřít. Věděli jsme, že soupeř má šikovné hráče a chtěli rozhodnout co nejdříve. Uklidnil nás až gól do šatny," přiznal Trpišovský.

Nástup do druhé půle pak odpor Východočechů zlomil úplně. Nejprve se podruhé v zápase prosadil Provod, po něm Schranz a definitivní tečku za utkáním udělal v závěru Traoré.

Pro Pardubice to je hodně krutý výsledek, byť byl favorit jasný. "Šance jsme měli, zápas se mohl vyvíjet jinak. Gól do šatny Slavii uklidnil. Bohužel, ani po přestávce jsme se ale z šancí nedokázali prosadit," poznamenal pardubický kouč Jiří Krejčí.

Slavia si smlsla na Pardubicích a je první, Plzeň klopýtla. Sparta je na dohled

Slavia - Pardubice 4:0 (1:0)

Branky: 41. z penalty a 54. Provod, 62. Schranz, 84. Traoré. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Antoníček - Klíma (video). ŽK: Provod, Ousou - Patrák. Diváci: 10.386.

Slavia: Mandous - Bah (75. Kúdela), Ousou, Hovorka, Jurásek - Hromada, Provod - Schranz (74. Šmiga), Plavšič (74. Ševčík), Lingr (74. Tecl) - Fila (81. Traoré). Trenér: Trpišovský.

Pardubice: Letáček - Kostka (82. Halász), Toml, Hanč, Cadu - Jeřábek - Mareš (60. Rezek), Vacek (82. Lupač), Solil, Patrák (71. Sychra) - Huf (60. Matějka). Trenér: Novotný.

