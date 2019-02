Jednoznačná záležitost. Slavia v pondělním „malém“ derby s Duklou zvítězila 4:1 a vrátila se před Plzeň znovu na čelo tabulky FORTUNA:LIGY. Celek z Julisky se naopak v Edenu nezmohl téměř na nic, když skóroval pouze z penalty, a zůstává na předposlední příčce.

Pondělní podvečer odstartovala aktivněji Slavia a už na konci první minuty zostra střílel z pravého rohu vápna Matoušek. Jeho pokus Rada vytěsnil, míč se však odrazil k Balutovi, který měl před sebou prázdnou kasu. Naštěstí pro Duklu šla „cirkusová“ střela rumunského fotbalisty hodně nad.

Sešívaní se prvotním neúspěchem nenechali odradit. Jejich tlak vyvrcholil ve 14. minutě: na levé straně zkrotil neposedný míč Olayinka a odcentroval, načež jeho pobídka plachtila až k Vladimíru Coufalovi. Někdejší bek Liberce hned z voleje s jistotou zamířil do levého spodního rohu – 1:0.

Dobře naladěné tribuny v Edenu se o chvíli později radovaly znovu. Domácí, kteří míč téměř nepustili z kopaček, podnikli jeden z mnoha výpadů po silnější pravé straně, až našli Miroslava Stocha. Slovenský záložník nejprve zasekl, pak nádherným „angličanem“ vymetl levý růžek – 2:0.

"Když se daří a vítězíme, tak máme z fotbalu radost. Myslím, že je to na nás vidět. Jsem rád, že mi to tam padá a že tím týmu pomáhám," řekl do televizních kamer Miroslav Stoch.

Dukla se pokusila také něco vymyslet až ve 34. minutě, nesmělý pas Podaného ale stoper Deli odvrátil na roh. Jinak celek z Julisky plnil v první půli pouze roli sparingpartnera – bez jakékoli aktivity dopředu byl jeho nejčastějším útočným projevem odkop na půlku soupeře.

Dukla se prosadila z penalty

Pokud ale trenér hostů Roman Skuhravý o pauze zvýšil hlas, na hřišti to zprvu nešlo poznat. Naopak, Slavia se pět minut po začátku druhé půle dočkala třetí trefy. Závar před Radovou kasou zužitkoval po Součkově sklepnutí technickým projektilem pod břevno Nigerijec Olayinka – 3:0.

Dukla, v tu dobu zralá na ručník, se posléze konečně probrala. Nebezpečný kroucený centr Daniela Součka sice ještě v síti neskončil, v 66. minutě ale ve vápně po souboji s Coufalem padl Miloševič. Sudí Zelinka po poradě s videorozhodčím nařídil penaltu, z níž se Schranz nemýlil – 3:1.

Po inkasovaném gólu Slavia znovu převzala otěže utkání. Bylo zřejmé, že duel hodlá dohrát v klidu: nikam se nehnala a především se snažila pobavit prokřehlé publikum. To Balutův průnik či patičku navrátilce Škody ocenilo potleskem, byť žádná z akcí k ničemu vážnějšímu nevedla.

Domácí fanoušci se ale přece jen dočkali ještě jednou. V 85. minutě si míč navedl do vymezeného území ve velké formě hrající Stoch a Rada se po jeho přízemní střele natahoval marně – 4:1. Víc už Vršovice neviděly, a tak Slavia mohla oslavit úspěšnou „generálku“ před nedělním derby na Spartě.

"Nechci se rouhat, vyhráli jsme a nastříleli čtyři branky. Výkon ale zdaleka ideální nebyl," řekl kouč vítězů Jindřich Trpišovský.

SK Slavia Praha – FK Dukla Praha 4:1 (2:0)

Branky: 14. Coufal, 21. Stoch a 85. Stoch, 49. Olayinka – 66. Schranz. Rozhodčí: Zelinka – Pelikán, Horák. ŽK: 42. Ostojič, 90. Douděra. Diváci: 11 108.

Slavia: Kolář – Zelený, Deli, Kúdela, Coufal – Hušbauer (68. Sýkora), T. Souček – Olayinka, Baluta (86. Frydrych), Stoch – Matoušek (63. Škoda). Trenér: Jindřich Trpišovský.

Dukla: Rada – Podaný (46. Bezdička), Ostojič, Ďurica, Bezpalec, Miloševič – D. Souček, Tetour, Bilovský, Doumbia (63. Douděra) – Schranz (76. Djuranovič). Trenér: Roman Skuhravý.