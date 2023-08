Fotbalová Slavia vykročila za postupem do skupiny Evropské ligy vítězstvím 2:0. Pozitivem je velká herní převaha, výstražným znamením je ovšem střelecké trápení, kvůli němuž se Pražané dlouho museli bát o výsledek. Bezbrankový stav prolomil až v 81. minutě Muhamed Tijani a v nastavení přidal druhou branku Lukáš Masopust. „Zápasy si neproměňováním šancí trochu komplikujeme. Namísto toho, abychom si zápas udělali jednodušší a dohráli jej v pohodě, tak se nám šance nedaří proměňovat a pak to tlačíme ke konci,“ hodnotil zkušený reprezentant, který se podepsal pod druhý gól.

Lukáš Masopust | Foto: Deník/Jan Pořízek

Slavia každopádně může být po čtvrtku spokojená. Před vyprodaným Edenem zvládla nastavený úkol a vítězstvím 2:0 se významně přiblížila postupu do skupiny. Zorja Luhansk to ale pražskému celku neudělala vůbec jednoduché.

„Zorja se soustředí více na defenzivu, má hodně nebezpečné brejky. V tom byl největší rozdíl, měli tři rychlíky, kteří čekali na brejk a snažili se z nich útočit. Dnipro se snažilo více kombinovat, v čemž byl asi největší rozdíl,“ porovnal Masopust výkon ukrajinského týmu s předchozím sokem Slavie v pohárech.

Sešívaní si ale s urputnou obranou poradili. V prvním poločase se trefil právě Masopust, jenže branka neplatila kvůli hře rukou. „Ještě jsem situaci neviděl, pak mi ale kluci říkali, že Zafi (Christos Zafeiris) si asi hlavičkoval do ruky. Popravdě ale nevím, jak situace vypadala,“ vyprávěl autor neuznané trefy bezprostředně po utkání.

Festival zahozených šancí. Slavii v závěru spasili Tijani s Masopustem

I kvůli tomuto momentu měl Masopust velkou chuť vstřelit gól. Dlouho Slavii nebylo přáno a až v 81. minutě otevřel skóre zápasu Muhamed Tijani. „I proto Tiji přišel, je vysoký, nepříjemný do vápna. Po přípravě to měl složitější, trvalo, než se nohy a hlava zase vzpamatovaly. Jak je ale vidět, v posledních zápasech je velkým přínosem, ať už hraje od začátku, nebo přijde v průběhu,“ chválil nového spoluhráče Masopust.

Jeho druhá velká chvíle přišla v nastavení. Debutují Boluwatife Ogungbayi odcentroval prakticky z brankové čáry a Masopust byl přesně tam, kde měl být, aby uklidil míč do sítě. „Zkrátka rád útočím, a tak mě to vyneslo nahoru. Šéva (Petr Ševčík) mě nenašel hned, centr přetáhl na Bolua, který mi to hezky vrátil, takže půl gólu patří jemu,“ ocenil třicetiletý reprezentant, který okamžitě běžel oslavit branku s devatenáctiletým debutantem z Nigérie.

Boj o Evropskou ligu nevzdáváme, doma budeme silnější, vyhlásil Krejčí

„Většinou běžím za hráčem, který mi nahraje na gól. Byl s námi v přípravě, je to hodný, milý kluk, který se usmívá, neodmlouvá, maká a nic nevypustí. Je to super i pro naši mládež, je vidět, že když maká a dá do toho všechno, může se posunout i do áčka. Chtěl bych mu tímto i pogratulovat k prvnímu startu za A-tým. Je to skvělé pro jeho budoucnost,“ vyprávěl po utkání Masopust, který perfektně zvládl i nezvyklou roli na stoperu.

„Díky bohu mi trenéři dávají dobré spoluhráče, s kluky se mi hraje dobře, ať už tam mám Iggyho (Igoha Ogbua), Holiho (Tomáše Holeše), Aihama (Aihama Ousoua) nebo kohokoliv jiného. Kluci mi skvěle pomáhají a já mám pak více času na rozehrávku, kterou po mně trenéři chtějí,“ zakončila slávistická stálice.

Pražané teď potřebují zvládnout odvetu, která je na programu příští čtvrtek v polském exilu ukrajinského soupeře. Jak ale napovědělo první utkání, Slavia by měla k postupu do skupiny dokráčet, pokud napodobí výkon z domácí půdy.