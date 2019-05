Sílí totiž spekulace o jeho stěhování do Prahy. Zájem Sparty o nejlepšího trenéra minulé sezony dál trvá, byť se angažmá v nejslavnějším českém klubu podle informací Deníku ani nepřibližuje, ani nevzdaluje. „Co bude v budoucnu, momentálně nedokážu říct,“ odpověděl Jílek na přímý dotaz ohledně odchodu do Sparty.

Spíše než nejistou budoucností se tak trenér raději zaobíral hodnocením uplynulého ročníku, který Hanáci zakončili symbolicky tedy poněkud rozpačitě. Na začátku sezony sklidili pochvalu za důstojnou reprezentaci v Evropské lize, kde po postupu přes kazašské Almaty statečně vzdorovali španělské Seville. Ve stejném období ale také kvůli katastrofálnímu rozjezdu ligy (jen tři body za deset kol) nabírali klíčovou bodovou ztrátu, která je uvrhla až do bojů o záchranu.

Po nezdaru v prvním jarním kole s Jabloncem byla situace už kritická. Olomouc balancovala na hraně baráže a trenér Jílek byl dokonce krůček od vyhazovu. Pak ale přišla báječná série šesti výher v sedmi zápasech, a Olomouc vystřelila do vyrovnaného středu tabulky.

Malý jarní zázrak

„To, jakým způsobem jsme se po podzimním bodovém zisku zachránili, považuji za obrovský úspěch, i když cíl před sezonou byl jiný. Nazval jsem to malým zázrakem a za tím si stojím,“ řekl Jílek.

V závěru sezony včetně nadstavby už to ale bylo od Sigmy znovu nemastné neslané. I proto přišel v play-off rychlý konec. S výjimkou poslední půlhodiny odvety působil Zlín hladovějším dojmem. Zvlášť ve srovnání s loňským jarem, kdy na Hané žil celý klub nadějí na opětovný průnik do Evropy, působila Sigma mátožně.

„Cítil jsem, že minimálně na postup přes Zlín jsme měli. Je to pro mě osobně zklamání. Hráči určitě chtěli, ale chyběl mi větší projev toho odhodlání navenek,“ připustil Jílek. Jemu naopak na tiskové konferenci zápal nescházel.

Emoce na tiskovce

Při otázce, zda si vyčítá nasazení slovenského beka Juraje Chvátala, kterého musel střídat už v první půli, doslova vypěnil. „Jak si má trenér tohle vyčítat? Martin Sladký hrát nemohl a další pravý bek Sigmy je Chvátal. Já nemám křišťálovou kouli, abych řekl, že to utkání nezvládne a udělá takové chyby, jaké udělal. Po bitvě je každý generál,“ čertil se.

„Že hrál Chvátal opakovaně hrozně? Co je to za termín, hrozně? Pracujeme v reáliích. Vidíme ty hráče v týdenním mikrocyklu, vy pak vidíte jen dílčí část, a to je zápas. Tak to pojďme otočit. Novináři přišli s tím, že Jílek udělal chybu, tak mi řekněte, kdo jiný měl hrát. Vy máte záruku, že mladý Látal, kterého přeškolujeme půl roku ze záložníka na beka, by hrál lépe? To je tedy krásná poslední tisková konference,“ pokračoval ve výměně názorů ostrým tónem.

Že by příprava na mediální tlak spojený s trenérským angažmá na Letné?