„Jsem moc rád, že se přestup zrealizoval. Musím poděkovat boleslavským trenérům, jak panu Jarolímovi, jenž mu dal pořádnou šanci v první lize, kterou David využil, a samozřejmě i panu Hoftychovi, který jej posunul na post záložníka, kde asi našel pro něho správné místo. Boleslav už po několikáté ukázala, že umí pracovat s hráči na jejich rozvoji. Těším se na další spolupráci,“ prohlásil nadšený hráčův agent Jiří Müller.

„Moc děkuji všem v klubu a samozřejmě taky fanouškům, s kterými jsem si rozuměl. V Mladé Boleslavi jsem dostal šanci hrát pravidelně první ligu a na to nikdy nezapomenu,“ řekl David Douděra a ke svému působení v mladoboleslavském dresu dodal: „Měl jsem v Boleslavi těžké začátky, ale po boku zkušených kluků jsem cítil jak pomalu rostu. Nejvíce děkuji Márovi Matějovskému, který pro mě byl správný kapitán a lídr. Pod trenérem Jarolímem jsem odehrál nejvíce zápasů a ty mě hodně posunuly. A trenér Hoftych tomu přidal tu třešničku na dort, když mě posunul v sestavě z obrany do zálohy. Vždy jsem se snažil svými výkony pomoci týmu a tým mi zase pomohl k přestupu do Slavie Praha. Děkuji všem. Vždy se do Mladé Boleslavi budu rád vracet a fandit ji za to, co pro mě udělala.“

David Douděra po žákovských začátcích v Xaverově přes žižkovskou Viktorii a hostování v pražském Meteoru přišel ve svých šestnácti letech do dorostu pražské Dukly, kde se v roce 2017 prosadil do dospělého áčka. Český reprezentační dres oblékl osmkrát v juniorské kategorii, čtyřikrát za U20 a čtyřikrát za U21. Jako člen české reprezentační jedenadvacítky s příslibem fotbalového růstu přestoupil z FK Dukla Praha do FK Mladá Boleslav na začátku kalendářního roku 2020.

„Vyhovuje mi, když mám herní prostor před sebou a podle lajny vyrážím podporovat ofenzívu. Nemám problém zaútočit a rychle se vrátit zpět,“ prohlásil o svých schopnostech v předloňském lednu. Jak řekl, tak také konal, a pod trenérem Karlem Jarolímem a částečně i Pavlem Hoftychem vyrostl v sebevědomého fotbalistu. Dosud v tuzemské první lize odkopal 117 utkání (41 za Duklu Praha a 76 za Mladou Boleslav) a nastřílel 14 gólů (2 za Duklu Praha a 12 za Mladou Boleslav), přičemž posledních osm gólů nasázel v osmi prvoligových zápasech v krátkém období devíti týdnů od 26. února do 30. dubna 2022.

Autor: Jiří Koros