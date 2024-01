Fotbalisté Slavie odehráli první přípravné utkání v rámci portugalského soustředění. Za soupeře měli vedoucí tým druhé dánské ligy, tým Sönderjyske. Trenéři Pražanů poslali do každého poločasu rozdílnou jedenáctku, obě vyhrály 2:0 a zápas tak skončil slávistickou výhrou 4:0.

Slavia se připravuje na jarní část sezony na jihu Portugalska, v Algarve. | Foto: SK Slavia Praha

"Je to dobře kvůli Bóřovi (obránce Jan Bořil - pozn. autora). Kdyby vyhrála jeho jedenáctka víc, tak to tady celý týden posloucháme," smál se po zápase do kamer slávistické klubové televize Lukáš Provod.

"Zápas splnil účel. Po těžkých běžeckých dávkách jsme měli těžké nohy a hřiště nebylo ideální, všem nám poločas stažil a po půli jsme byli celkem unavení. Za výhru jsme rádi, předvedli jsme pěkné akce a mohli dát i víc gólů," dodal už na vážnou notu sedmadvacetiletý středopolař.

Skóre utkání otevřel ve dvanácté minutě Tijani, ve třicáté se trefil van Buren. Krátce po změně stran se prosadil Provod a výsledku dal definitivní podobu v závěru Wallem. Slávistické góly tedy stříleli Nigérijec, Nizozemec, Čech a Nor.

"Důležitější góly budou, až se budou počítat body, v lize i v Evropě. Jak jsem říkal, jsme rádi, že jsme to zvládli a hlavně vydrželi ve zdraví, jedeme dál," dodal Lukáš Provod.

Další zápas Slavii pod portugalským podnebím čeká v pátek od 17 hodin a opět budou mít za soupeře tým ze severu Evropy, tentokrát švédský AIK Stockholm.

Slavia - Sönderjyske 4:0 (2:0)

Branky: 12. Tijani, 31. van Buren, 50. Provod, 78. Wallem.

Slavia 1. poločas: Mandous – Tomič, Vlček, Bořil, Dumitrescu – Hromada, Oscar – van Buren, Tecl, Ogungbayi – Tijani.

2. poločas: Sirotník – Douděra, Holeš, Sinyan, Diouf – Zafeiris, Zmrzlý – Wallem, Provod (79. Lacko), Jurečka – Chytil.

