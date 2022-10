„Budeme chtít navázat na domácí zápas a na to co, nám fungovalo v ofenzivě. Musíme být efektivní v koncovce. Musíme se vyvarovat prohraných soubojů a laciné chyby, kterou jsme udělali u prvního gólu,“ řekl slavistický lodivod.

První utkání s Kluží v minulém týdnu se totiž pražskému týmu výsledkově vůbec nepovedlo. Slavia měla velkou herní převahu, v držení míče dominovala z 65 %. Celkem čtyřiadvacetkrát zkusili sešívaní vypálit, osmkrát ohrozili bránu, ale gól ne a ne vstřelit. To Kluž ohrozila gólmana Ondřeje Koláře třikrát a jediný gól jí stačil k vítězství.

„Bude to jako doma, Kluž bude čekat, co vymyslíme my. Musíme se poučit z chyb, ze kterých jsme doma inkasovali. Musíme si vytvořit stejně šancí, být jen efektivnější. Něco nám tam určitě spadne a zvítězíme, tomu věřím,“ prohlásil zkušený brankář Kolář.

Situace ve skupině G Evropské konferenční ligy je před čtvrtečními zápasy řádně zamotaná. Všechny čtyři týmy totiž mají na svém kontě shodně čtyři body a vyrovnané celkové skóre. Pro Slavii se bude jednat o důležitý souboj už kvůli nastartování po dvou porážkách. Pražané totiž neuspěli naposledy ani v lize, kde podlehli Olomouci 0:2.

„Dvakrát v řadě jsme nedali gól, doma jsme s Kluží prohráli, v Olomouci rovněž. Nehráli jsme dobře, dojeli jsme na neproměněné šance. Věřím, že se štěstíčko na nás usměje a výsledkově utkání zvládneme,“ přál by si Kolář.

Právě on je jedním z pamětníků předchozích soubojů Slavie s Kluží. Ty se odehrály před třemi lety, kdy spolu týmy bojovaly o postup do Ligy mistrů. „Jsem tady celkově potřetí, s Libercem jsme tu hráli také, ale nevyhráli jsme. Se Slavií to bylo jiné, úžasné, chytil jsem penaltu. Nastartovali jsme tehdy úžasnou sezonu, při odvetě jsme je taky přehráli a postoupili do Ligy mistrů. Vybavily si mi při příjezdu jen krásné vzpomínky,“ zavzpomínal brankář Slavie.

„Hráli jsme tu první zápas a nevěděli jsme, jak se to bude celé vyvíjet. Potom přišla také samotná Liga mistrů a krásný zbytek sezony. Vybavuji si hlavně přípravu na zápas a také velké očekávání. Věděli jsme, že nás od Ligy mistrů dělí dva zápasy,“ podělil se o své vzpomínky i trenér Trpišovský.

Podle jeho slov bude důležité prolomit střelecké trápení a vstřelit první branku v zápase. „Potvrzuje to i část sezony, kterou máme odehranou. Když jsme dali v zápase první gól, tak jsem potom ještě přidali další a náš výkon si držel kvalitu. Když jsme naopak inkasovali jako první, bodově jsme to nezvládli a výkon týmu šel dolů. Jsem přesvědčen, že nám první vstřelený gól může hodně pomoci,“ zakončil kouč sešívaných.

