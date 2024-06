Je mu 25 let a jeho působištěm jsou křídelní prostory. Řeč je o reprezentačním záložníkovi Kosova, v minulé sezoně působícím v Rapidu Bukurešť. Ermal Krasniqi se stává první letní posilou fotbalové Sparty, se kterou bude bojovat o třetí mistrovský titul v řadě a vytoužený postup do Ligy mistrů.

„Ermala přivádíme kvůli jeho typologii. Je to pohyblivý, dynamický hráč. V některých zápasech, zejména v soutěžích UEFA, jsme cítili, že nám chybí více rychlosti a Ermal nám v tomto ohledu pomůže. Je to tahový, náběhový fotbalista, který je zvyklý hrát na více pozicích v ofenzivě. Pro soupeře je nebezpečný také tím, že umí gól dát i připravit," vysvětluje důvody jeho angažování sportovní šéf Sparty Tomáš Rosický.

"Jsem rád, že mohu být součástí nejlepšího českého klubu a už se nemohu dočkat, až ve sparťanském dresu vyběhnu na hřiště," vzkázal fanouškům ve videu na klubovém webu po podpisu smlouvy.

"Když jsem se dozvěděl o možnosti přestoupit do Prahy, s obrovskou radostí jsem nabídku přijal. No a teď stojím tady," smál se hráč, který patřil k nejužitečnějším v celé rumunské elitní soutěži.

V jeho životopise stojí něco, co je pro sparťanské fanoušky mimořádně hodnotné - dal gól Slavii. "Bylo to ve skupině Konferenční ligy a už se nemohu dočkat, až to zopakuji," dodal.