První jarní výhra Slavie se nerodila snadno. Mistr porazil Opavu 2:0

Jedním z největších otazníků druhého jarního kola fotbalové FORTUNA:LIGY byl ten, zda si slávisté po prohře na Bohemians připíší do tabulky opět plný bodový zisk. Povedlo se jim to, ale proti Opavě to nebylo nic jednoduchého.

Fotbalové utkání finále MOL Cupu mezi celky SK Slavia Praha a FK Jablonec 9. května v Mladé Boleslavi. Uprostřed Stanislav Tecl. | Foto: Deník / Ladislav Adámek