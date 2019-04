Jeho svěřenci budou usilovat o sedmé vítězství z osmi jarních ligových duelů. Cíl je zřejmý: naladit se na třaskavé nedělní derby se Slavií. S tou se mimochodem střetnou také za tři týdny v semifinále poháru i v nadstavbě.

„Kdyby se dneska vyhrálo, rozhodně půjdeme na Slavii s vyšším sebevědomím. Ale nepředbíháme, zatím myslíme jen na Zlín,“ prohlásil záložník Michal Sáček.

Co od Moravanů čekat? Ščasný nastínil: „Jde o pracovité, houževnaté mužstvo s rychlým návratem do obrany i přechodem do útoku. Víme ale, že stejně jako v poslední době bude utkání jen o našem výkonu.“

Návrat domů

Nemyslete si: bodovat chtějí i hosté. Pikantní duel čeká útočníka Alexandera Jakubova, jenž se v metropoli narodil a v rudém dresu nastupoval v dorostu i v rezervním týmu „Sparta je největší klub v Česku, ale upřímně to zas tak prestižně neberu, prošel jsem jich více,“ podotkl.

Pravda, v mladí okusil atmosféru rakouského Hornu nebo portugalského giganta FC Porto.Na jaře se každopádně zlínský „světoběžník“ trápí. Zasáhl pouze do čtyř zápasů (a neprosadil se). „Nezbývá mi než makat a čekat na další šanci,“ pokrčil rameny.

Nezáří ani „ševci“. Ze sedmi klání pětkrát prohráli a vypadli z elitní šestice. „Poslední zápasy nám nevyšly, ale hrát se dá s každým. Jedeme na Spartu zdravě sebevědomí,“ uvedl Jakubov. Svůj bývalý celek mimochodem pozorně sleduje. A nezapomene pochválit: „Cesta, kterou se v zimě vydal, se mi líbí víc než nákupy drahých zahraničních hráčů.“

Fastav chce bodovat

Oba kluby mají stále o co hrát. Sparta bude v závěru základní části i v nadstavbě usilovat o udržení třetí příčky, Zlín touží po návratu do zmíněné nejlepší šestky. Jakubov, kterého na Letné podpoří i rodina, dodal: „Budeme bojovat a doufat, že uhrajeme minimálně bod.“

Sparťan Sáček však kontroval: „Hrajeme doma, kde jsme dobří. A na kvalitní výkony chceme proti Zlínu navázat.“ Kdo s koho? Dohrávka 27. kola startuje dnes v 18.00.