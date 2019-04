Oba trenéři chtěli tři body, oba chtěli do skupiny o evropské poháry. Nakonec se v utkání Slovácka s Bohemians museli spokojit s remízou 1:1, která jim „zajistila“ další vzájemný zápas ve skupině o ligovou záchranu.

„Je to škoda, že jsme nepostoupili výš do hry o Evropskou ligu, ale to se rozhodlo už v předchozích domácích zápasech," dobře věděl trenér Slovácka Martin Svědík.