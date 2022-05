„Nekorespondovalo to s návštěvou, která přišla. Soupeř vyhrál zaslouženě, osobně je to pro mě obrovské zklamání,“ doplnil lodivod Slavie, který má po posledním kole o čem přemýšlet. Slavia vyhrála v nadstavbě jediné utkání a v souboji s Plzní přišla o šanci na titul. V posledním zápase navíc nezvládla ani prestižní městské derby, ve kterém podlehla Spartě 1:2.

„Nebyli jsme dostatečně kvalitní, dělali jsme hrubé chyby v defenzivě. Neproměnili jsme některé šance, hlavně v minulých zápasech. Celkově bych řekl, že jsme nebyli ani dostatečně bojovní na to, o co se v těch zápasech hrálo. Proti Spartě to vyvrcholilo, od některých jednotlivců čekám mnohem více, mnohem větší ochotu vyhrávat osobní souboje a být nebezpečný k brance soupeře,“ nešetřil s kritikou Trpišovský.

Divoký konec sezony. Slavia bez titulu, klíče od Prahy drží Sparta

Toho mrzel zejména výkon proti největšímu rivalovi. „Jsou zápasy, které jsou těžké, ne každý zvládnete vítězně, pro mě je ale obrovský vrchol projev týmu proti Spartě. To je věc, kterou strašně těžko koušu. Utkání v Ostravě například bylo těžké, skvělý soupeř a kulisa, teď v derby ale už žádná zodpovědnost nebyla, hráli jsme jen tohle jedno utkání a nedokázali jsme se vymáčknout k maximálnímu nasazení,“ komentoval.

O svoji nespokojenost se po duelu dvou pražských celků podělil také obránce sešívaných David Hovorka. „Jako klub jsme chtěli trofeje a nemáme ani jednu, takže si musíme na rovinu říct, že jsme tuhle sezonu nezvládli,“ řekl na rovinu stoper, který se v průběhu sezony vrátil po dlouhém zranění.

Fanouškům Slavie tak mohlo hodně zatrnout, když v závěru utkání proti Spartě musel opustit hřiště a nakonec se kolem hrací plochy dobelhal na střídačku. I kvůli tomu dohrávali domácí jen v devíti, Srdjan Plavšić totiž nedohrál kvůli červené kartě.

„Naštěstí to není nic vážného. Byla tam změna pohybu a měl jsem přetížený zadní stehenní sval, nic víc,“ uklidnil příznivce Hovorka.

Takhle bych se chtěl v derby trefit, smekl trenér Horňák před Hložkem

Slavia tak zakončila ligový ročník na druhém místě se sedmibodovou ztrátou na mistrovskou Plzeň. S evropskou konferenční ligou se klub z Vršovic rozloučil ve čtvrtfinále, kde nestačil na Feyenoord. Po úspěšných letech tak Slavia zakončí ročník bez trofeje. I proto se hlasitě ozývají otázky na změny, které tým Jindřicha Trpišovského čekají.

„Nějakou představu máme. Bude to hodně ovlivněné, opustí nás asi Alex Bah, další klíčový hráč. Uvidíme ještě, jak to bude s ostatními hráči, jak se bude vyvíjet přestupní okno,“ komentoval trenér sešívaných, podle něhož bude důležité najít prvního útočníka týmu.

„Téma to určitě bude, otázka ale je, kde ho vzít. V Česku jich moc není, ze zahraničí víme, jak je složité sem někoho přivést. Není úplně jednoduché do ambic, které máme, přivést hráče do základní sestavy, aby hrál a splnil zápasy. Aby to byl hotový hráč a my ho přesvědčili, aby šel k nám hrát českou ligu. Za mě jsou v Česku dva takoví,“ zakončil Trpišovský.