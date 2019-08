Z problémového borce je na startu letošního ročníku FORTUNA:LIGY nejlepší střelec celé soutěže se čtyřmi trefami a především hlavní tahoun letenského celku, který se jinak pod novým koučem zatím spíš hledá. „Hodně se změnil. Oproti minulé sezoně začal víc pracovat pro mužstvo. Když ztratí míč, sprintuje zpátky. Sice ne vždy, je to pořád málo, ale snaží se,“ ocenil s úsměvem jeho přínos kapitán Costa. Kanga patřil v každém zápase jednoznačně k nejlepším sparťanům. Vždyť byl u šesti gólů ze sedmi. „Jeho hra ukazuje, že když se snaží plnit naše zadání, tak je mužstvu velmi prospěšný. To znamená, když se pohybuje nad první řadou hráčů soupeře, hraje rychle a nesbíhá hluboko ke stoperům pro míče,“ prohlásil trenér Václav Jílek.

Povedený vstup do sezony potvrdil i v posledním zápase proti Příbrami, kde byl u všech tří gólů. Dva sám vstřelil, i když „jen“ z penalt. Co by za to však dali právě nedělní protivníci, za něž naložil s pokutovým kopem prachbídně Martin Zeman, nebo slávista Tomáš Souček, který zklamal v Karviné.

„Umí v takových situacích zachovat chladnou hlavu,“ pochválil gabonského reprezentanta Jílek. „Před penaltami jsem nervózní nebyl, vždycky si věřím. Skoro každý den je s brankáři procvičuji,“ podotkl pro klubový web samotný Kanga.

Bez žluté karty

Důkazem jeho probuzení je také mnohem větší disciplinovanost. Zatímco v minulé sezoně sbíral karty jako na běžícím páse, a to hlavně za úplně nesmyslné prohřešky, na startu tohoto ročníku je zatím na své poměry slušňákem. Žluté napomenutí ještě od rozhodčích nedostal a vyprodukoval pouze tři fauly.

Naopak on sám byl terčem nedovoleného zákroku již pětadvacetkrát, což je suverénně nejvíce v lize. Kromě toho vládne také v počtu přihrávek, kde si navíc drží vzhledem ke své pozici solidní úspěšnost kolem pětasedmdesáti procent.

„Je to pro nás důležitý hráč. Má svou kvalitu, jen ji musí přenést do týmové práce. Bude pak ještě lepší. Je to vidět, že hodně pracuje pro mužstvo a jde dobrým směrem,“ chválil spoluhráče Costa. „Snažím se mu to stále připomínat. Na hřišti, mimo něj, klidně i večer,“ usmíval se kapitán Sparty.

Pražané mohou jen doufat, že Kangovo obrození jim pomůže i v boji o evropské poháry. Na silný Trabzonspor totiž bude potřeba ještě lepší výkon, než jaké zatím předváděli. A Gabonec bude stát v čele ofenzivního šiku.