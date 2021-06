Kuchta měl před posledním kolem v čele tabulky náskok jednoho gólu před jabloneckou dvojicí Martin Doležal, Ivan Schranz. V první půli souběžného utkání s Brnem ale hned čtyřikrát skóroval Hložek a na pár minut se dostal na první místo. Kuchta jej v závěru úvodního dějství dotáhl a měl celou druhou půli šanci na osamostatnění, protože sparťanský talent o přestávce střídal.

Tabulka střelců první ligy:



15 - Kuchta (Slavia), Hložek (Sparta)

14 - Doležal

13 - Schranz (oba Jablonec)

12 - Beauguel (Plzeň), Juliš (Sparta), Stanciu

11 - Sima (oba Slavia), De Azevedo (Ostrava)

10 - Karlsson (Sparta), Kliment (Slovácko), Škoda (Mladá Boleslav)

9 - Rabušic (Liberec), Poznar (Zlín), Huf (Pardubice), Daníček (Slovácko), Mareš (Teplice)

8 - Ladislav Krejčí II (Sparta), Čolič (České Budějovice), Zajíc (Ostrava), Papadopulos

7 - Qose (oba Karviná), González (Olomouc), Mosquera (Liberec), Jiří Klíma (Mladá Boleslav), Růsek (Brno), Ba Loua, Bucha, Aleš Čermák (všichni Plzeň), Cadu (Pardubice), Jurečka (Slovácko)

"Lhal bych, kdybych řekl, že jsem to nesledoval. Kluci mi to říkali o poločase. V průběhu mi pak (náhradní brankář) Přéma Kovář říkal, že Hložek střídal. Celý stadion řval moje jméno, aby to kluci hráli na mě. Nepodařilo se dát další gól, ale nevěším hlavu. Sezona to i tak byla skvělá," řekl v on-line rozhovoru Kuchta, který brankou pomohl Slavii k výhře 2:1.

V předchozím průběhu kariéry bylo jeho maximem sedm gólů v ligové sezoně. "Cením si toho, že mi kluci k dělenému prvnímu místu v tabulce střelců pomohli, že mě nacházeli ve vápně. Myslím, že jsem si tam dobře hledal místo a vzniklo z toho tolik gólů. Jsem rád, že jsem pomohl k titulu, k zisku double. A kluci mi následně pomohli ke koruně pro krále střelců. Pro mě to je snová sezona, nečekal jsem to," řekl čtyřiadvacetiletý útočník, který přišel do Slavie vloni v létě z Liberce.

Za úvodních 14 kol skóroval jen dvakrát a hned 13 z celkových 15 ligových branek dal až po Novém roce. "Asi bych zmínil (listopadové) utkání Evropské ligy proti Nice, když jsem nastoupil v základní sestavě a podařilo se mi dát dva góly. Pak už jsem jel v tom laufu. Sice jsem do zimní přestávky nedal tolik gólů, ale myslím, že pro mužstvo jsem byl i tak platný," řekl Kuchta.

"Vše se pak zlomilo intenzivní zimní přípravou, i když byla krátká. Osobně jsem ji potřeboval, protože jsem přišel zraněný, navíc mě pak zasáhnul jako prvního v týmu covid. Pak už mi to vycházelo," dodal bývalý hráč Bohemians 1905, Žižkova, Slovácka, Teplic a Liberce.

Ve 32. kole neproměnil doma proti Karviné penaltu. "Teď to asi trochu mrzí, ale já na penalty nejspíš nemám nohu. Nechávám to jiným exekutorům, kteří jsou v tom lepší. Já mám jiné přednosti, než je kopání penalt. V budoucnu třeba někdy na penalty půjdu, ale v nejbližší době určitě ne," uvedl Kuchta.

Sezona podle něj nemohla být lepší. "Začátek nás nezastihl v top formě. Myslím si, že se vše lámalo porážkou v utkání (Evropské ligy) na hřišti Beer Ševy. Něco jsme si řekli v kabině a myslím si, že nás to hodně nakoplo. Díky tomu na sezonu budeme vzpomínat v tom nejlepším, protože se nám podařilo úplně všechno, co jsme chtěli," liboval si Kuchta.

Jeho tým v létě čeká kvalifikace Ligy mistrů. "Rádi bychom se dostali do skupiny Ligy mistrů, to je náš cíl. Dáváme si jen ty nejvyšší. Byl by to skvělý start do nové sezony. Uděláme všechno pro to, aby na našem stadionu zazněla hymna Ligy mistrů. Doufám, že se nám to podaří, ale bude to extrémně náročné," dodal Kuchta.