I po výborném podzimu, korunovaném první příčkou FORTUNA:LIGY a postupem do jarní části Evropské ligy, došlo v realizačním týmu Sparty ke změně. Asistent Briana Priskeho Luboš Loučka se přesouvá do role hlavního kouče druholigového B týmu.

Luboš Loučka, aktuálně nový kouč B týmu Sparty. | Foto: ACS

Loučka ještě jako člen hlavního týmu byl na sparťanské lavičce při nedělním ligovém vítězství na Letné proti Teplicím. Teď si užije vánoční přestávku a už bude spřádat plány na jarní odvetnou část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Béčko Sparty povede společně s asistenty Timem Sparvem a Lukášem Blážou.

„Lubošovi dáváme příležitost, aby ukázal, že může být hlavním trenérem, což je jeho velká ambice a sen. Osobnostně i profesně udělal velký krok k tomu, aby se hlavním koučem stal. Zásadním pilířem je pro nás systémovost. V rámci interního systému chceme postupně rozvíjet naše trenéry, vzdělávat je a posouvat na vyšší úroveň. Máme v klubu kouče, kteří mají potenciál," říká pro klubový web sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

„Je to důležitý krok pro další pokračování mé trenérské kariéry. A vlastně jsem si to takhle vysnil a přál si, abych první krok k práci hlavního trenéra mohl udělat v rámci sparťanské organizace. Protože když se teď hodně bavíme o genu ACS, tak já ho v sobě určitě mám,“ usmívá se Loučka.

„S Tomášem Rosickým jsme o vizi, že bych přebral B-tým, nějakou dobu diskutovali. Vážím si toho, že mi Tomáš tuhle šanci dá. Důležité pro mě je i to, že budu mít i nadále možnost spolupracovat s Brianem Priskem, který mě v životě a roli trenéra výrazně formoval a posunul. Budeme nadále pracovat na tom, aby byly nejen A tým a B tým co nejvíce propojené a pracovaly podle stejných principů,“ vysvětluje.

Že je Loučka výborným trenérem dokazují i slova hlavního kouče áčka Briana Priskeho po závěrečném podzimním utkání s Teplicemi.

"Luboši Loučkovi za těch osmnáct měsíců děkuji. Byl to loajální voják. Stál za námi, i když se v prvním období nedařilo. Zůstal loajální a věřil nám i celému projektu. Hráči si k němu vytvořili velmi silný vztah. Je smutné, že odchází. On si ale také zaslouží tuhle příležitost v B týmu. Doufám, že uspěje v závěrečné zkoušce profilicence. Zaslouží si pokračovat ve své cestě jako hlavní trenér. Přeju mu jen to nejlepší. Je to úžasný kluk," nešetřil slovy uznání.

