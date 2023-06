První letní přípravný zápas za sebou mají aktuální mistři, fotbalisté Sparty. Ti si na Strahov pozvali druholigovou Jihlavu, která vyhrála 2:1. Trenéři Pražanů si hlavně na začátek letního zápasového programu chtěli vyzkoušet co nejvíce hráčů.

Trenéři Sparty si v prvním přípravném zápase vyzkoušeli řadu mladíků, Jihlavě na Strahově podlehli 1:2. | Foto: AC Sparta Praha

„Někteří hráči jsou na dovolené, takže to byla dobrá příležitost pro naše talentované mladíky, kteří s námi trénují téměř dva týdny. Měli šanci ukázat, co v nich je,“ řekl asistent hlavního kouče Briana Priskeho Lars Friis. T

renérům ještě chyběli reprezentanti, z nových posil se ukázali brankář Surovčík a záložník Ševčík. Po dlouhé době v rudém dresu do zápasu nastoupil dlouhé se léčící zkušený ofenzivní záložník Jakub Pešek.

Smlouva k 21. narozeninám. Sparta získala talentovaného gólmana Surovčíka

„Jsem moc šťastný, že jsem mohl naskočit. Byla to opravdu dlouhá doba. Hodně jsem se těšil, byl jsem možná i lehce nervózní. Zápas jsme chtěli vyhrát, což se nám bohužel nepodařilo. Je to ale stále příprava, máme něco v nohách a musíme dále pracovat,“ řekl po utkání.

Teď by se hlavně potřeboval dostat rychle zpět do herního rytmu. „Myslím, že to bude krátká doba. Spoustu věcí, co teď děláme v tréninku přenášíme do zápasu. Musím být hlavně vždy nachystaný v hlavě, že podám stoprocentní výkon a maximálně pomůžu týmu,“ dodal.

ČFL a divize mají rozlosováno. Pražané zůstávají ve svých skupinách

Další zápas sehrají fotbalisté Sparty už na rakouském soustředění, v pátek 7. července změří síly s chorvatským fotbalovým hegemonem, Dinamem Záhřeb.