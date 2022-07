Zelenobílí klokani z Vršovic zatím v přípravě jen vyhrávají. Na úvod letního programu přestříleli Táborsko 5:3. Víkendovou výhru 2:1 nad polským týmem obstarali svými góly Kovařík s Koubkem. Jejich soupeři se po necelé půl hodině hry dostali do vedení, ale Bohemians byli aktivnější a zápas nakonec strhli na svoji stranu.

Fotbalisté Dukly podruhé změřili síly s týmem z nejvyšší soutěže. Opět prohráli, ale jde o cenné zkušenosti, což potvrdil i trenér Petr Rada. "Je dobře, že hrajeme s těmito těžkými prvoligovými týmy, jedině na nich si ověříme, jak se hraje liga. Prohra mrzí, ale jedeme dál."

Dukla přitom už od druhé minuty vedla, když se prosadil Buchvaldek. Jihočeši rychle srovnali a remízový výsledek platil až do závěrečné desetiminutovky, kdy Pražané dvakrát inkasovali."Byly tam pasáže, kdy někteří naši hráči nebyli aktivní, ale v druhém poločase jsem byl spokojený. Měli jsme se ale dostat do vedení, byly tam dvě velké šance. Potom ke konci mladí hráči vyřešili zbytečně situace tak, jak se to sedm minut před koncem řešit nedá. Těžký balón na mladého kluka, možná už z toho byla penalta, potom z rohu jsme ale gól stejně dostali," dodal ve svém hodnocení.

Cenného skalpu, byť jen v přípravě, dosáhla žižkovská Viktorka. Ligový tým sice vedl, ale do přestávky srovnal Klusák a po změně stran vstřelil vítězný gól Batioja. Svěřenci trenérů Kotala se Šmardou rozjeli přípravu a plán na rychlý návrat do 2. ligy dobře.

