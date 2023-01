"V průběhu sezony jsme si dělali analýzu a řekli si, jaké posily potřebujeme. Jsem spokojený, že trans-fery byly dokončeny před odjezdem na soustředění. Nezáleží na tom, jestli jsou hráči z Česka nebo z ciziny. Přinesli jsme ale do týmu nezbytnou mezinárodní kvalitu,“ pochvaluje si kouč čtyři zahraniční posily.

Ty ale přijdou i z českého prostředí. „Momentálně máme trenéra, který je více otevřený celému světu. O složení týmu se s Brianem bavíme a nadále platí, že Sparta je český klub a základ musí zůstat český. To platí i směrem k devatenáctce a dalším týmům,“ má jasno Rosický. "S trenérem se bavíme o spoustě hráčů z domácí soutěže i ze zahraničí. Na tom se nic nemění. Nemůžeme zatím říct, že kádr je uzavřen. Nadále pohyb v kádru bude a někteří hráči také odejdou," pokračuje.

Mezinárodní pokusy už se Spartě jednou nevyplatily. Fanoušci doufají, že tentokrát to klapne.

Sparta má čtvrtou posilu, přivedla účastníka posledního mistrovství světa Mabila

Sparta by potřebovala také vyprázdnit marodku. "U všech zraněných hráčů to jde podle plánu. Ondřej Čelůstka je blízko návratu k tréninku s týmem. Jsme ale trpěliví. U Jakuba Peška to jde také postupně nahoru. Ladislav Krejčí také postupuje dobře, už s námi absolvoval dobré tréninky. Ke všemu má velmi pozitivní přístup," vzkázal příznivcům Priske.

Ten okomentoval také všechny čtyři zimní zahraniční posily. "Všichni čtyři mají zkušenosti s mezinárodním fotbalem. Kamenoviće už klub nějakou dobu sledoval, je velmi dobrý na levé straně obrany. Rozvíjel se v Laziu. Bude asi potřebovat nějaký čas. Mabila také velmi dobře znám. Hrál na mistrovství světa, je to týmový hráč do ofenzivy i defenzivy. Laci je záložník, který má opravdu rád hru s balonem. Kaana také trochu znám z Dánska. Hodně se v předchozích letech zlepšil. Také může hrát na více postech. Hráči ze zahraničí vždycky mohou přinést něco jiného. Nikdy ale nezměníme českou kulturu klubu a budeme ji chránit. Je ale potřeba také pohled ze zahraničí. Zahraniční hráči vytváří konkurenci. Všichni ale pracujeme dohromady," řekl.

Z tiskové konference na úvod zimní přípravy.Zdroj: AC Sparta Praha

