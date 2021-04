Příbramští šli do středečního zápasu s pokorou k soupeři, zároveň ale velkou chutí uspět. Jejich cílem bylo navázat na výkon a hlavně na výsledek tři dny starého zápasu ve Zlíně, kde se zásluhou Pilíkovi proměněné penalty poprvé od prosince radovali z vítězství.

Naději na zopakování tříbodového úspěchu ovšem drželi pouze osmapadesát minut. Během nich byly k vidění šance na obou stranách, střelci však měli špatně seřízená mířidla.

Nejprve to ukázali hostující Ljovin s Vaníčkem. Posléze se k nim přidal domácí Nový, který nezakroutil do branky přímý kop, záhy to marně na vzdálenější tyč zkoušel i jeho spoluhráč Lubega. Na druhé straně se zase neujalo zakončení Květa, po kterém to tentokrát hlavou zkoušel zase Lubega, ale ani podruhé neuspěl.

Jako klíčové se pro vývoj utkání ukázalo poločasové střídání hostujícího trenéra Klusáčka, který vytáhl dva žolíky – Puškáče a Keitu. Prvně jmenovaný sice své dvě velké možnosti v úvodu druhé půle ještě neproměnil, když si nejprve vylámal zuby na Šimanovi, načež po centru Vaníčka orazítkoval hlavou břevno.

V již zmíněné 58. minutě ale našel Keitu, který ukončil čekání na gól, když zamířil přesně k pravé tyči a poslal Bohemians do vedení. Klokani tím vzali Příbrami vítr z plachet. O svém vítězství pak definitivně rozhodli v rozmezí 70. – 77. minuty, kdy vstřelili další tři branky. Nejprve potrestal chybu domácích Vondra, následně Květ proměnil penaltu nařízenou za ruku Treglera (oslavu gólu doprovodil několika peprnými slovíčky, která adresoval svému bývalému týmu) a černou příbramskou sedmiminutovku završil svým druhým gólem v utkání Keita, kterému asistoval znovu Květ.

Příbram se o dvě minuty později dočkala alespoň čestného úspěchu, když sraženou střelu Vávry dorazil do sítě Lubega a zaznamenal tak premiérový gól v zelenočerných barvách. Na rozložení bodů to ovšem nemělo žádný vliv.

Klokani si tak od Litavky odvezli tři body do ligové tabulky poprvé po téměř sedmi letech. Malou útěchou pro Příbram může být fakt, že nebodoval nikdo z jejích hlavních konkurentů, což znamená, že šest kol před koncem soutěže zůstává stále na sedmnáctém místě se ztrátou sedmi bodů na patnácté Teplice, které se jako poslední drží nad pásmem sestupu.

Ohlasy trenéru

Jozef Valachovič - 1. FK Příbram: „Byl to z naší strany nevydařený zápas ve všech směrech. Po pauze hosté dominovali. Jednak díky příchod Keity a Puškáče, ale výrazně jsme k tomu naším špatným výkon v defenzivě přispěli také my. Tušil jsem před zápasem, že budeme mít problémy, neboť jsme na tom nebyli dobře fyzicky po zápase ve Zlíně. Máme navíc dost zraněných, nemůžeme si pomoct prostřídáním hráčů. Prohráli jsme, ale ani po dnešku nic nevzdáváme. S hráči se o záchraně nebavíme. Chceme se soustředit na samotné zápasy a s tím pojedeme také do Karviné, odkud chceme přivézt body,“

Luděk Klusáček - Bohemians Praha 1905: „Už v prvním poločase jsme měli podle mého více ze hry, ale nedokázali jsme soupeře ohrozit. Byli jsme aktivní dvacet metrů od branky, špatně jsme řešili některé situace a to bylo málo. V druhém poločase se naše hra výrazně zlepšila. První gól všechno otevřel, pak se nám už dařilo. Myslím, že naše záchrana je tímto definitivní, ale liga nebyla jen o udržení. Teď musíme něco vrátit fanouškům a snažit se dál podávat výkony jako v dnešním druhém poločase,“

1. FK Příbram – Bohemians Praha 1905 1:4 (0:0). Branky: 79. Lubega – 58. Keita, 70. Vondra, 75. Květ, 77. Keita. ŽK: 26. Soldát, 54. Mezera – 16. Květ. Rozhodčí: Hocek - Kotalík, Pečenka.

1.FK Příbram: Šiman – Nový, Mezera, O. Kingue, S. Kingue – Pilík, Zorvan (66. Vávra), Tregler, Soldát (66. Obdržal), Antwi (76. Gabriel) – Lubega.

Bohemians Praha 1905: Le Giang – Köstl, Krch, Vondra – M. Dostál, Vaníček (57. Schumacher), Ljovin, Květ, Novák (62. Kosek) – Necid (46. Puškáč), Osmančík (46. Keita).